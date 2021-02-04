Федерация фигурного катания РФ рассмотрит эпизод с судейской ошибкой на первенстве России

Ошибка была допущена в судействе произвольной программы фигуриста Егора Рухина, который единственным из участников выполнил три прыжка в четыре оборота — четверной сальхов, четверной тулуп и каскад из четверного и тройного тулупа. Техническая бригада последний из четверных тулупов в каскаде приняла за тройной. Позже результаты первой тройки были пересмотрены, и Рухин стал обладателем бронзы турнира.