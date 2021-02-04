Федерация фигурного катания РФ рассмотрит эпизод с судейской ошибкой на первенстве России

Ошибка была допущена в судействе произвольной программы фигуриста Егора Рухина, который единственным из участников выполнил три прыжка в четыре оборота — четверной сальхов, четверной тулуп и каскад из четверного и тройного тулупа. Техническая бригада последний из четверных тулупов в каскаде приняла за тройной. Позже результаты первой тройки были пересмотрены, и Рухин стал обладателем бронзы турнира.
«Федерация рассмотрит этот эпизод, — сказал Коган. — Это была техническая ошибка, ошибка ввода».
Победителем стал Евгений Семененко, набравший по сумме двух программ 247,37 балла (87,13 в короткой программе и 160,24 — в произвольной). Второе место занял Александр Голубев (236,58; 80,18+156,40), третье — Егор Рухин (235,71; 81,01+154,70).
Первенство России завершится в Красноярске 5 февраля.