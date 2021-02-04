Российский фигурист лишился медали из-за ошибки судей. К счастью, вовремя спохватились

Турнир юниоров на первенстве России в Красноярске едва не завершился громким скандалом. Талантливый фигурист остался без медали из-за грубой ошибки судей. И только по окончании соревнований арбитры всё же восстановили справедливость в отношении бывшего ученика Этери Тутберидзе.



Хорошо, конечно, что вовремя спохватились, но осадок остался. Интересно, перед Егором извинятся?

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--d29547727012860a7b69" data-vnd="d29547727012860a7b69" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d29547727012860a7b69" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Читайте также 5 неожиданных видов спорта для занятий на улице

В короткой без четверных

В короткой программе на юниорских турнирах запрещены четверные прыжки, что значительно влияет на расклад сил. При таких правилах на первый план выходит чистое исполнение не самых сложных элементов и те моменты, из которых складывается оценка за компоненты. В условиях, когда никому нельзя рисковать, любая техническая ошибка обходится очень дорого.

Так, победитель двух предыдущих чемпионатов России среди юниоров Даниил Самсонов сорвал тройной аксель и занял промежуточное четвёртое место. Да и то лишь благодаря очень высокой второй оценке, которая не кажется столь очевидной. Именно благодаря компонентам он опередил бывшего коллегу по группе Тутберидзе Егора Рухина.



Лидером же после первого дня стал Евгений Семененко. Ученик Алексея Мишина чисто откатал яркую программу под песню Игоря Корнелюка из «Бандитского Петербурга». Отсутствие четверных помогло Жене сосредоточиться на передаче образа. На фоне соперников его катание выглядело более взрослым и осознанным. Следом за ним расположились Илья Яблоков и Артём Ковалёв, которые в этом сезоне тоже выступают на взрослом уровне. Оба откатались без помарок и уступили Семененко около двух баллов.

Читайте также Тарасова заявила, что возмущена судейством на первенстве России по фигурному катанию

Ученики Тутберидзе и Плющенко провалились

В произвольной программе появились четверные, а вместе с ними и грубые ошибки. Самсонов, не выступавший в этом сезоне из-за проблем со здоровьем, провалил начало программы и ни на что серьёзное уже не претендовал. После проката Даниил несколько секунд закрывал лицо ладонями. Неудача не только лишила ученика Тутберидзе медали первенства в Красноярске, но и поставила под сомнение его попадание в юниорскую сборную России на следующий сезон. Впрочем, тут многое будет зависеть от готовности самого Даниила. Несмотря на трудный период, он остаётся одним из самых перспективных одиночников страны.



Не справился с произвольной программой и Ковалёв. 17-летний фигурист из академии Плющенко заставил говорить о себе после двух побед на этапах взрослого Кубка России в начале сезона. Однако после переезда учеников Плющенко на подмосковную базу академии Ковалёв, как и вся группа Александра Волкова, столкнулся с нехваткой льда. В итоге Артём готовился к юниорскому чемпионату России в ЦСКА и до последнего не знал, примет ли участие в турнире. Все трудности привели к тому, что Ковалёв допустил массу технических ошибок и вычеркнул себя из борьбы за пьедестал.

Читайте также Ученик Мишина Семененко выиграл первенство России по фигурному катанию

Парень из другой лиги и неожиданный призёр

Чемпионом России среди юниоров стал Евгений Семененко. 17-летний фигурист из Санкт-Петербурга явно поймал кураж и получал наслаждение от своего выступления. Его катание выглядело легче и свободнее, чем у юных оппонентов, на которых давил груз ответственности. Семененко ещё раз подтвердил, что в скором времени готов претендовать на звание лидера мужской сборной России. А его триумф в Красноярске можно считать красивым прощанием с юниорским катанием.

При этом если успех Семененко прогнозировали многие, то обладателя серебра предсказать было очень трудно. 15-летний Александр Голубев из Нижегородской области, тренирующийся в московской школе «Армия фигурного катания» у Ксении Ивановой, буквально заворожил зрителей сумасшедшей энергетикой и экспрессией. Без помарок не обошлось, но два четверных сальхова и два тройных акселя спортсмен приземлил успешно. Вкупе с ошибками соперников это помогло Голубеву сотворить главную сенсацию турнира юниоров. Не удивлюсь, если уже в следующем сезоне этот талантливый парень пойдёт на повышение и окажется в более статусной группе.

Судьи отняли у Рухина заслуженную медаль, а потом вернули

А самое громкое событие в соревнованиях юниоров произошло в борьбе за бронзу.

Егор Рухин после ухода от Этери Тутберидзе заметно преобразился и сейчас выглядит гораздо увереннее. В произвольной Егор сделал «бабочку» на тройном акселе, а вот четверной сальхов получился качественным. Однако судьи почему-то посчитали, что Рухин сделал лишь три оборота. Грубейшая ошибка, просто недопустимая для соревнований такого уровня. Из-за этого он проиграл Илье Яблокову и остался без медали. Егор наверняка пережил несколько неприятных минут.

И только после окончания турнира техническая бригада признала собственную ошибку. Оценку Рухина повысили аж на 6,94 балла, что помогло ему обойти Яблокова и занять-таки заслуженное третье место. Хорошо, что вовремя спохватились, а то скандала было бы не избежать. Тем более что несправедливость была допущена в отношении бывшего ученика Тутберидзе, который стал прогрессировать после ухода из «Хрустального».