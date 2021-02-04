Российский фигурист лишился медали из-за ошибки судей. К счастью, вовремя спохватились
Бывший ученик Тутберидзе Егор Рухин пережил несколько неприятных минут на первенстве России в Красноярске. Перед ним извинятся?
Бывший ученик Тутберидзе Егор Рухин пережил несколько неприятных минут на первенстве России в Красноярске. Перед ним извинятся?
Турнир юниоров на первенстве России в Красноярске едва не завершился громким скандалом. Талантливый фигурист остался без медали
Хорошо, конечно, что вовремя спохватились, но осадок остался. Интересно, перед Егором извинятся?
В короткой программе на юниорских турнирах запрещены четверные прыжки, что значительно влияет на расклад сил. При таких правилах на первый план выходит чистое исполнение не самых сложных элементов и те моменты, из которых складывается оценка за компоненты. В условиях, когда никому нельзя рисковать, любая техническая ошибка обходится очень дорого.
Так, победитель двух предыдущих чемпионатов России среди юниоров Даниил Самсонов сорвал тройной аксель и занял промежуточное четвёртое место. Да и то лишь благодаря очень высокой второй оценке, которая не кажется столь очевидной. Именно благодаря компонентам он опередил бывшего коллегу по группе Тутберидзе Егора Рухина.
Лидером же после первого дня стал Евгений Семененко. Ученик Алексея Мишина чисто откатал яркую программу под песню Игоря Корнелюка из «Бандитского Петербурга». Отсутствие четверных помогло Жене сосредоточиться на передаче образа. На фоне соперников его катание выглядело более взрослым и осознанным. Следом за ним расположились Илья Яблоков и Артём Ковалёв, которые в этом сезоне тоже выступают на взрослом уровне. Оба откатались без помарок и уступили Семененко около двух баллов.
В произвольной программе появились четверные, а вместе с ними и грубые ошибки. Самсонов, не выступавший в этом сезоне
Не справился с произвольной программой и Ковалёв. 17-летний фигурист из академии Плющенко заставил говорить о себе после двух побед на этапах взрослого Кубка России в начале сезона. Однако после переезда учеников Плющенко на подмосковную базу академии Ковалёв, как и вся группа Александра Волкова, столкнулся с нехваткой льда. В итоге Артём готовился к юниорскому чемпионату России в ЦСКА и до последнего не знал, примет ли участие в турнире. Все трудности привели к тому, что Ковалёв допустил массу технических ошибок и вычеркнул себя из борьбы за пьедестал.
Чемпионом России среди юниоров стал Евгений Семененко. 17-летний фигурист из
При этом если успех Семененко прогнозировали многие, то обладателя серебра предсказать было очень трудно. 15-летний Александр Голубев из Нижегородской области, тренирующийся в московской школе «Армия фигурного катания» у Ксении Ивановой, буквально заворожил зрителей сумасшедшей энергетикой и экспрессией. Без помарок не обошлось, но два четверных сальхова и два тройных акселя спортсмен приземлил успешно. Вкупе с ошибками соперников это помогло Голубеву сотворить главную сенсацию турнира юниоров. Не удивлюсь, если уже в следующем сезоне этот талантливый парень пойдёт на повышение и окажется в более статусной группе.
А самое громкое событие в соревнованиях юниоров произошло в борьбе за бронзу.
И только после окончания турнира техническая бригада признала собственную ошибку. Оценку Рухина повысили аж на 6,94 балла, что помогло ему обойти Яблокова и
Алексей Адамов