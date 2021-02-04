Фигуристка Жилина сообщила, что готовится к финалу Кубка России

12-летняя Жилина, которая тренируется в академии «Ангелы Плющенко», получила в сумме за короткую и произвольную программы 180,79 балла. Финал Кубка России должен пройти в Москве, точные сроки проведения турнира еще не определены.
«В целом я довольна прокатом, но на второй лутц не хватило сил, хотя и могла за него побороться. Но я сделала два четверных тулупа в программе, чему очень рада, — сообщила Жилина. — Планирую выступить в финале Кубка России».
Фигуристка сообщила, что пока решила не включать в программу сложный тройной аксель: «Для меня важно было откатать чисто, хотя и не получилось. Тройной аксель на тренировках стал нестабильный, но в скором времени я хочу кататься с акселем и двумя четверными тулупами».
На вопросы журналистов, понадобилась ли Жилиной специальная поддержка Евгения Плющенко, спортсменка рассказала: «Я сама настраивалась, была сосредоточена на каждом элементе, думала что для него нужно. Я впервые на соревнования приехала со своей мамой (тренером по фигурному катанию — прим. ТАСС). Сейчас тренируюсь со всеми — с мамой, с Евгением Викторовичем».