Ученица Тутберидзе Акатьева выиграла первенство России по фигурному катанию
КРАСНОЯРСК, 4 февраля. /ТАСС/. Софья Акатьева стала победительницей первенства России по фигурному катанию среди юниоров. Соревнования проходят в Красноярске.
КРАСНОЯРСК, 4 февраля. /ТАСС/. Софья Акатьева стала победительницей первенства России по фигурному катанию среди юниоров. Соревнования проходят в Красноярске.
13-летняя ученица Этери Тутберидзе по итогам двух программ набрала 220,00 (72,80+147,20) балла. Второй стала другая подопечная Тутберидзе Аделия Петросян (211,87; 72,64+139,23), третьей — ученица двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Софья Муравьева (208,13; 72,97+135,16).
Первенство России завершится 5 февраля.