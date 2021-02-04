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18:16 (мск), источник: ТАСС

Ученица Тутберидзе Акатьева выиграла первенство России по фигурному катанию

КРАСНОЯРСК, 4 февраля. /ТАСС/. Софья Акатьева стала победительницей первенства России по фигурному катанию среди юниоров. Соревнования проходят в Красноярске.

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Источник: ИТАР-ТАСС

13-летняя ученица Этери Тутберидзе по итогам двух программ набрала 220,00 (72,80+147,20) балла. Второй стала другая подопечная Тутберидзе Аделия Петросян (211,87; 72,64+139,23), третьей — ученица двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Софья Муравьева (208,13; 72,97+135,16).

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В текущем сезоне Акатьева выиграла первый и четвертый этапы Кубка России среди юниоров. В прошлом сезоне на юниорском уровне она стала второй на первенстве России и в финале Кубка России.

Первенство России завершится 5 февраля.

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