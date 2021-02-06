В нашем фигурном катании много скандалов, но мало шоу. Исправит ли это Кубок Первого канала?
Российские фигуристы попробовали абсолютно новое, и оно жизнеспособно.
Российские фигуристы попробовали абсолютно новое, и оно жизнеспособно.
Первое, что надо написать здесь сразу БОЛЬШИМИ БУКВАМИ, — это прекрасно, что в России пробуют новые форматы. Кубок Первого канала — максимально выдающееся начинание. Но даже в таком начинании стоит искать хорошее и плохое — чтобы его усовершенствовать и удержать вообще на плаву. «Душность» критиков, о которой говорила Лиза Худайбердиева, тут ни при чем. Ну вот честно.
Очень опасно сейчас предаться желанию зарубить всё на корню
Личная таблица прыжкового турнира выглядит так:
1. Щербакова — 69,54
2. Трусова — 65,38
3. Мозалёв — 61,50
4. Валиева — 60,30
5. Игнатов — 54,32
6. Туктамышева — 51,08
7. Алиев — 48,04
8. Коляда — 30,92.
Градус противостояния Щербакова — Трусова — Валиева (читаем Плющенко — Тутберидзе) был бы куда выше, чем немного искусственной дуэли «мужчины и женщины». Но это объективно был максимум остроты в командном варианте, которую могли придумать организаторы.
При этом вряд ли можно согласиться с теми, кто говорит, что девушки и так были фаворитами и, мол, турнир подорвет эмоциональное состояние наших парней. Представители мужского пола действительно были в более сложной ситуации — выиграть в глазах зрителей было по сути нереально. Мужчины по умолчанию должны обыгрывать женщин в спорте, а если проиграли — значит,
Правильно, кстати, считали сумму баллов: если бы считали по местам или счет в дуэлях, то для мужчин всё было бы еще печальнее.
И всё же — если Коляда действительно срывает первый прыжок в каскаде — почему это событие нужно обесценивать? Да, это лишь
Телеверсия на Первом получилась, конечно, бодрее, чем вживую, но есть куда стремиться. Хотя в нее, например, не вошел момент со звонком Алексея Ягудина Константину Эрнсту со старенькой Nokia и шутками, что за зарплату на Первом можно купить только допотопный телефон. Телезрители увидели сразу звонок с запасного смартфона. Видно,
Алина и Евгения удержались в дипломатичном формате на «Вечернем Урганте», не возникло проблем и вчера. Оказывается, если обыгрывать противостояния в нашей фигурке, а не кричать про сталкивание девочек, то всё будет нормально. Тут кроется огромный потенциал.
В субботу — воскресенье две призерки Олимпиады будут вести свои команды. Составы вы можете посмотреть ниже или здесь и решить сами, кто фаворит. На деле, когда речь идет о 16 людях в каждой команде, мера непредсказуемости стремится к бесконечности.
Уже известны названия команд: бригада Медведевой носит имя «Время первых» с отсылкой к одноименному фильму и космосу, загитовцы получат имя «Красная машина»
Впрочем, все это детали, а организаторы логично удовлетворяют запросы массовой аудитории. И если фигурное катание делать топовым видом спорта в России, как футбол и хоккей, то эта стратегия логична.
Команда Медведевой «Время первых»
Танцы — Степанова/Букин, Скопцова/Алешин, Шевченко/Еременко
Мужчины — Коляда, Самарин, Кондратюк
Пары — Бойкова/Козловский, Мишина/Галлямов
Женщины — Трусова, Туктамышева, Хромых.
Команда Алины Загитовой «Красная машина»
Танцы — Загорски/Гурейро, Морозов/Багин, Худайбердиева/Базин
Мужчины — Алиев, Игнатов, Мозалев
Пары — Тарасова/Морозов, Павлюченко/Ходыкин
Женщины — Щербакова, Валиева, Усачева.
Командный турнир стартует в субботу, 6 февраля, в 17:00 (мск).
Дмитрий Кузнецов