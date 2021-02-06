Загитова против Медведевой. Чья команда сильнее

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В пятницу после прыжкового турнира на Кубке «Первого канала» уникальный командный ивент крупнейшего российского вещателя обрел главное — команды. Экстренность в подготовке турнира, ставшего, по сути, заменой отмененному январскому чемпионату Европы в Загребе ощущалась в мельчайших деталях, вплоть до самого процесса жеребьевки составов.

В анонсе турнира указано именно это слово — не «распределение» и даже не «драфт», хотя фактически это он и был. По информации РБК, регламент изменился буквально за несколько часов до старта прыжкового фестиваля. От жеребьевки решили отказаться в пользу поочередного выбора спортсменов капитанами. Случайного дисбаланса в составах благодаря этому удалось избежать.

Капитанам команд — олимпийской чемпионке Алине Загитовой и двукратной чемпионке мира и Европы Евгении Медведевой — дали почувствовать себя генеральными менеджерами клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на церемонии драфта новичков.

Получился любопытный опыт — как для самих девушек, так и для болельщиков с журналистами.

Полностью составы выглядят следующим образом:

Команда Алины Загитовой «Красная Машина»: танцевальные дуэты — Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Аннабель Морозов/Андрей Багин, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин; мужское одиночное — Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Андрей Мозалев; пары — Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Евгения Тарасова/Владимир Морозов; женское одиночное — Анна Щербакова, Камила Валиева, Дарья Усачева.

танцевальные дуэты — Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Аннабель Морозов/Андрей Багин, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин; мужское одиночное — Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Андрей Мозалев; пары — Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Евгения Тарасова/Владимир Морозов; женское одиночное — Анна Щербакова, Камила Валиева, Дарья Усачева. Команда Евгении Медведевой «Время первых»: танцевальные дуэты — Александра Степанова/Иван Букин, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин, Софья Шевченко/Игорь Еременко, мужское одиночное — Михаил Коляда, Александр Самарин, Марк Кондратюк, пары — Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, женское одиночное — Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых.

Победитель турнира определится по лучшей сумме набранных баллов всеми фигуристами команды за короткие и произвольные программы. Занятые спортсменами места прямого отношения к итоговым результатам иметь не будут, только косвенное (по схеме «чем выше балл — тем лучше место»).

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Первый номер драфта отошел Медведевой — так распорядился лично генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст, аргументировав это тем, что Евгения «старше» Алины (ровно на три года — 21 против 18). В игровых лигах первый пик лучше любого лотерейного билета — благодаря ему команда почти гарантированно забирает себе лучшего игрока. Здесь же он фактически оказал Евгении медвежью услугу.

Медведева и Загитова выбирали фигуристов по видам — сперва танцоров, потом мужчин, пары и девушек. Взяв себе действующих чемпионов страны в танцах на льду Степанову/Букина и добавив к ним перспективных Скопцову/Алешина, Евгения приватизировала танцевальный сегмент. В самом субъективном виде фигурного катания, где выслуга лет имеет даже большее значение, чем исходные данные спортсменов, опыт почти всегда побеждает молодость. Ошибки, благодаря которым фавориты могли бы подвинуться с пьедестала, чрезвычайно редки, а результаты чаще всего предопределены еще до начала соревнований, поэтому вряд ли ошибочным будет предположение, что первые два танцевальных номера Медведевой точно превзойдут аналогичные у Загитовой.

А вот последний пик олимпийской чемпионки заслуживает внимания — вместо более скатанных Шевченко/Еременко она выбрала вставших в пару лишь год назад, но уже готовых к большим победам Худайбердиеву/Базина. С учетом того, что оба капитана сделали ряд выборов на основании дружеских симпатий, трудно делать выводы о тактических соображениях на тот или иной пик, но потенциально Худайбердиева/Базин могут стать, выражаясь баскетбольными терминами, главным «стилом» (англ. steal — украсть, то есть заполучить хорошего игрока под невысоким пиком. — РБК) первого раунда драфта.

Уже сейчас можно предположить примерные суммарные результаты обеих команд на основании лучших результатов сезона у всех дуэтов. Степанова/Букин на единственном для себя турнире — чемпионате России — набрали за две программы 220,16 балла, лучший результат Скопцовой/Алешина — 204,98, Шевченко/Еременко — 194,29. Загорски/Гурейро имеют сизн бест на десять баллов меньше чемпионов страны (210,94), Морозов/Багин набирали 198, Худайбердиева/Базин — 197. В сумме танцоры Медведевой имеют лучшую сумму баллов — 619,43, Загитовой — 605,94 — отставание внушительное, но далеко не катастрофическое.

Дальше начинают проявляться последствия медвежьей услуги, так как право стартового выбора в мужском сегменте перешло к Алине. Первым пиком у парней могли стать абсолютный лидер сезона Коляда и действующий чемпион Европы Алиев, увязший в проблемах со здоровьем, и Загитова выбрала последнего. И это еще один потенциально выигрышный тактический ход. Коляда имеет серию побед в четыре турнира кряду — больше, чем у кого-либо в мире в сезоне, — но на роль командного бойца его кандидатура едва ли подходит. В пятницу он провалил турнир по прыжкам, показав худший результат среди всех участников, а на последнем для себя «команднике» — на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане — переволновался и наделал ошибок в обеих программах. Когда Михаил катается чисто, обойти его могут лишь два-три фигуриста в мире, но в данном случае Загитова, возможно, сделала ставку на чуть более высокий уровень надежности. Кроме того, у Алиева более сложные программы, что может помочь ему набрать больше баллов, если оба фигуриста начнут ошибаться.

Выбрав вторым номером Игнатова, Загитова снова пошла по пути стабильности. Применительно к Макару это слово не всегда употребляемо, но в текущем сезоне он выглядел значительно увереннее Самарина, которого то спина беспокоила, то коронавирус. Наконец, Медведева под третьим номером решила забрать дебютанта взрослого чемпионата России Марка Кондратюка (с первого захода выиграл бронзу), а команде Загитовой достался более техничный (да еще и к тому же более статусный — все же чемпион мира среди юниоров) Андрей Мозалев.

Его лучшая сумма баллов — 274,44, Игнатов максимально набирал 265,37, Алиев — 265,11. В команде Евгении самый мощный — Коляда (296,15), далее идут Кондратюк — 260,31 и Самарин — 253,15. В совокупности Медведева снова минимально обходит Загитову — 809,56 против 804,92, но здесь важно помнить о нестабильности Коляды и сильном спаде формы Алиева и Самарина в первой половине сезона, так что итоговые результаты еще могут перевернуться с ног на голову. Пока же фиксируем перевес Евгении по двум сегментам — 1428,99 против 1410,86.

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В парном катании капитаны пошли по региональному распределению. На сей раз выбиравшая первой Медведева взяла петербургских учеников Тамары Москвиной, чемпионов Европы Бойкову/Козловского (лучший результат сезона — 232,56) и чемпионов мира среди юниоров Мишину/Галлямова (232,47), Загитова — москвичей, двукратных чемпионов Европы Тарасову/Морозова (228,23) и Павлюченко/Ходыкина (221,39). Здесь Медведева сработала безупречно, и разрыв в ее пользу стал еще серьезнее — 465,03 против 449,62 (1894,02 против 1860,48 за три сегмента).

Но самое интересное начинается в конце драфта, когда настает черед выбирать девушек. Тут первый пик достался Алине, и она забрала трехкратную чемпионку России, безоговорочного лидера сезона Анну Щербакову (264,10), одну из главных олимпийских надежд Камилу Валиеву (254,86) и перспективную Дарью Усачеву (233,20). В команде Евгении — «Русская Ракета» Трусова (248,63), чемпионка мира и Европы Туктамышева (223,39) и квадистка Хромых (212,72). На этом моменте все преимущество, накопленное Медведевой за три раунда, рассыпается в пыль — Алина громит соперницу со счетом 752,16 — 684,74 и выходит в лидеры (2163,02 против 2113,73).

17 фотографий 17 фотографий 17 фотографий Загитова и Медведева в одном кадре

Здесь же надо учитывать слова хореографа группы Этери Тутберидзе (среди ее воспитанниц — Щербакова, Валиева, Усачева, Хромых, да и Загитова с Медведевой) Даниила Глейхенгауза о «сюрпризах» в программах подопечных на командном турнире. Скорее всего, речь про увеличение количества заявленных четверных в произвольной Хромых до двух (тулуп и сальхов) и про добавление в «произволку» Валиевой третьего квада (вероятно, сальхова) или тройного акселя. За сюрприз вполне может сойти и третий четверной (возможно, самый сложный квад — лутц) в произвольной Щербаковой, тем более что в прошлом сезоне она набор из двух четверных лутцев и четверного флипа уже пробовала, причем небезуспешно. Но даже с учетом предполагаемого исполнения Хромых четверных прыжков (до этого они у нее не получались) у девушек Медведевой почти нет вариантов для отыгрыша — их программы образцов сизн бестов и так максимальны по доступной им сложности либо же близки к этому, в то время как команда Загитовой еще даже не достигла технического потолка.

Впрочем, специалисты призывают не обращать внимания на сухую математику, ведь на деле результат может быть любым. Тренер Александр Жулин полагает, что составы команд получились равными.

Сложно сказать, чья команда сильнее, очень ровные составы. У кого-то, может быть, сильнее девочки, у кого-то — танцевальные дуэты. Александр Жулин тренер по фигурному катанию

Аналогичного мнения придерживается и олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Екатерина Боброва.

Что касается команд Загитовой и Медведевой, как мне кажется, они достаточно ровные. И тут, и там есть сильные фигуристы. Посмотрим, кто победит. Екатерина Боброва олимпийская чемпионка в командных соревнованиях

Фигуристы представят короткие программы в субботу, произвольные — в воскресенье. Оба соревновательных дня будут начинаться в 17:00 мск. Общий призовой фонд турнира — 10 млн руб.