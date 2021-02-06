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19:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Прокаты Коляды и Кондратюка помогли команде Медведевой сохранить лидерство

Соревнования Кубка Первого канала по фигурному катанию среди команд Евгении Медведевой и Алины Загитовой продолжились выступлением мужчин в короткой программе.

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Источник: РИА "Новости"

Первым стартовал Макар Игнатов из команды Загитовой «Красная машина». Макар безупречно исполнил четверной риттбергер и каскад четверной тулуп — тройной тулуп. Почти за идеальный прокат Игнатов получил от судей 99,81 балла.

Однако благодаря блестящему выступлению чемпиона России Михаила Коляды и Марка Кондратюка лидерство сохранила команда Медведевой. У Коляды лучшая оценка за короткую программу в сезоне.

Счёт после второго вида — 531,59−518,09

Команда Евгении Медведевой

Михаил Коляда — 105,42
Александр Самарин — 78,07
Марк Кондратюк — 96,89

Команда Алины Загитовой

Дмитрий Алиев — 93,72
Макар Игнатов — 99,81
Андрей Мозалёв — 79,13.

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