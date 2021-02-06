Команда Загитовой лидирует после первого дня Кубка Первого канала по фигурному катанию

20 фотографий 20 фотографий 20 фотографий

Фигуристы команды «Красная машина» в общей сложности набрали 931,41 балла, их соперники — 912,92 балла. Первыми в соревновании приняли участие танцевальные пары. В составе команды Медведевой выступали Софья Шевченко и Игорь Еременко, набравшие 79,4 балла, Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин (81,42) и Александра Степанова и Иван Букин (90,75). Скопцова и Букин показали результат выше мирового рекорда, который принадлежит французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону (90,03), однако он не будет сертифицирован.

В составе команды Загитовой выступили Аннабель Морозова и Андрей Багин (80,54), Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (79,13) и Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (85,96). В мужском катании команду «Время первых» представили Александр Самарин (78,07), Марк Кондратюк (96,89) и Михаил Коляда (105,42), «Красную машину» — Макар Игнатов (99,81), Андрей Мозалев (79,13) и Дмитрий Алиев (93,72).

В спортивных парах в составе команды Медведевой выступили Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (77,80) и Анастасия Мишина и Александр Галлямов (80,24), в составе команды Загитовой — Евгения Тарасова и Владимир Морозов (83,61) и Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (75,73). Тарасова и Морозов тоже показали баллы выше мирового рекорда, принадлежащего Бойковой и Козловскому (82,34).

Завершали состязание женщины, в команде Медведевой выступали Елизавета Туктамышева (70,38), Александра Трусова (77,86) и Дарья Усачева (80,84), в команде Загитовой — Анна Щербакова (82,89), Майя Хромых (75,05) и Камила Валиева (90,25).