Девушки топят Медведеву. Валиева и Щербакова сделали команду Загитовой лидером после 1-го дня командного турнира

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Закрывали первый соревновательный день командного Кубка Первого канала спортивные пары и девушки. После первых двух видов лидировала команда Евгении Медведевой.

Укреплять преимущество команды «Время первых» вышли действующие чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. И первыми (спойлер — единственными) сделали грубую ошибку. У Саши снова не получился выброс флип, но обошлось без падения — Бойкова спасла себя степ-аутом. Все остальное было сделано идеально: параллельный тройной сальхов, подкрутка, вращения, дорожка шагов, тодес. Но с такой конкуренцией надо кататься безошибочно. В копилку своей команды они принесли 77,80 балла.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов из команды Алины Загитовой вышли на лед в роли догоняющих. И с давлением справились. Безошибочный победный прокат от уже трехкратных чемпионов России. Параллельный тройной тулуп, выброс тройной риттбергер, подкрутка, вращения, тодес — все на четвертые уровни. 83,61 балла в зачет «Красной машины».

Анастасия Мишина и Александр Галлямов тоже выдали один из лучших прокатов сезона. Их «Эсмеральда» при поддержке полной арены выглядит просто потрясающе. Выброс, параллельный тройной сальхов, поддержка, тодес, подкрутка, вращения — все с отличными надбавками и на максимальные уровни. Но до Тарасовой и Морозова дотянуться судьи им не дали — 80,24.

Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, пусть и получили самые небольшие баллы сегодня, вновь смогли продемонстрировать свою психологическую устойчивость — катать последними сложнее всего. Партнершу немного пошатнуло на выезде с выброса, но она устояла (и GOE остались положительными), а все остальное в программе получилось. Но это лишь 75,73 балла. Все-таки при чистых прокатах соперниках, эти ребята пока в другой категории оценивания от судей.

Итоги короткой программы у парников

1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Команда Загитовой) — 83,61

2. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Команда Медведевой) — 80,24

3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Команда Медведевой) — 77,80

4. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Команда Загитовой) — 75,73.

И команда Медведевой продолжила лидировать — 689,63 против 677,43.

Но, как оказалось, все может перевернуть один вид программы. Честно, ожидал, что девушки из «Красной машины» в произвольной создадут нереальную пропасть между командами. Но они уже сегодня показали, кто здесь фаворит.

Пока Туктамышева совершала «бабочку» на тройном акселе, демонстрируя новую короткую программу под «Lovely» Билли Айлиш, Хромых падала на ровном месте, а Трусова получала традиционные скромные GOE и компоненты, девушки из «Тим Тутберидзе» или «Тим Загитова», кому как больше нравится, улетели в космос. Хотя вроде бы команда Медведевой называлась «Время первых».

MVP сегодняшнего дня, безусловно, Камила Валиева. Шикарный компонентный прокат с потрясающими вращениями, шагами, а главное — чистейшим тройным акселем. Тройной флип, каскад тройной лутц — тройной тулуп также были выполнены идеально. И это позволило Камиле шагнуть в новую эру фигурки — 90,25 балла. Столько не набирала даже Алена Косторная в прошлом сезоне.

Анна Щербакова и Дарья Усачева со своим привычным контентом справились без траблов. Сегодня мы уже не видели ту задыхающуюся Аню образца короткой на ЧР. Сейчас с ней все в порядке. Щербакова исполнила двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц — тройной риттбергер. У Усачевой не возникло проблем с тем же двойным акселем, а также каскадом тройной флип — тройной тулуп и тройным лутцем. По большому счету, риттбергер трехкратной чемпионки России и обусловил разницу между девушками.

Трусова, Хромых и Туктамышева проиграли девушкам из «Хрустального» (Майе не повезло попасть в другую команду, хотя она тоже ученица Тутберидзе) 30 баллов. Жене Медведевой должно быть обидно, но вчера она вполне могла сделать другой выбор и взять Камилу к себе.

Итоги женской короткой программы:

1. Камила Валиева (Команда Загитовой) — 90,25

2. Анна Щербакова (Команда Загитовой) — 82,89

3. Дарья Усачева (Команда Загитовой) — 80,84

4. Александра Трусова (Команда Медведевой) — 77,86

5. Майя Хромых (Команда Медведевой) — 75,05

6. Елизавета Туктамышева (Команда Медведевой) — 70,38.