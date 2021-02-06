Жулин назвал выступление Валиевой лучшим за всю историю женского одиночного катания

«На мой взгляд, это шедевр. Можно назвать это лучшим выступлением за всю историю женского одиночного катания в короткой программе. Это было просто потрясающее катание. Все элементы были исполнены чисто, куда еще лучше?», — сказал Жулин «СЭ».