Медведева — о состоянии своего здоровья: Плюс-минус. Мне придется снова уйти на восстановление
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о состоянии своего здоровья.
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о состоянии своего здоровья.
Ранее спортсменка перенесла коронавирус. Также фигуристка восстанавливалась после повреждения спины.
— Как чувствуете себя после возвращения в Россию?
— Я русская, здесь выросла, всегда здесь комфортно себя чувствовала, разговаривая на русском языке, кушая еду, на которой выросла. Мама, друзья, собаки — все это у меня дома, на моей родине.
— Как сейчас дела со здоровьем?
— Что касается здоровья, то не входило в мои планы говорить об этом. Ведь это не личный турнир. Но скажу так:
Сколько это продлится — пока не могу сказать, и не хочу заострять на этом внимание. Хочу пожелать здоровья, терпения и выдержки тем, кто переболел коронавирусом. Берегите себя. Болезнь дает о себе знать в течение нескольких месяцев, — передает слова Медведевой корреспондент Sport24 Константин Лесик.