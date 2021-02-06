Медведева — о состоянии своего здоровья: Плюс-минус. Мне придется снова уйти на восстановление

Ранее спортсменка перенесла коронавирус. Также фигуристка восстанавливалась после повреждения спины.

— Как чувствуете себя после возвращения в Россию?

— Я русская, здесь выросла, всегда здесь комфортно себя чувствовала, разговаривая на русском языке, кушая еду, на которой выросла. Мама, друзья, собаки — все это у меня дома, на моей родине.

— Как сейчас дела со здоровьем?

— Что касается здоровья, то не входило в мои планы говорить об этом. Ведь это не личный турнир. Но скажу так: плюс-минус. После завершения этого турнира мне, к сожалению или счастью, опять придется уйти на восстановление.