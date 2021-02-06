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22:28 (мск), источник: Sport24

Медведева — о состоянии своего здоровья: Плюс-минус. Мне придется снова уйти на восстановление

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о состоянии своего здоровья.

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Источник: Sport24

Ранее спортсменка перенесла коронавирус. Также фигуристка восстанавливалась после повреждения спины.

— Как чувствуете себя после возвращения в Россию?

— Я русская, здесь выросла, всегда здесь комфортно себя чувствовала, разговаривая на русском языке, кушая еду, на которой выросла. Мама, друзья, собаки — все это у меня дома, на моей родине.

— Как сейчас дела со здоровьем?

— Что касается здоровья, то не входило в мои планы говорить об этом. Ведь это не личный турнир. Но скажу так: плюс-минус. После завершения этого турнира мне, к сожалению или счастью, опять придется уйти на восстановление.

Сколько это продлится — пока не могу сказать, и не хочу заострять на этом внимание. Хочу пожелать здоровья, терпения и выдержки тем, кто переболел коронавирусом. Берегите себя. Болезнь дает о себе знать в течение нескольких месяцев, — передает слова Медведевой корреспондент Sport24 Константин Лесик.

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