Российская фигуристка исполнила каскад из десяти прыжков

Российская фигуристка исполнила каскад из десяти прыжков

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова в своем Instargam опубликовала видео, на котором исполняет каскад из десяти прыжков.