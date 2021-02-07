Российская фигуристка исполнила каскад из десяти прыжков
Российская фигуристка Елизавета Нугуманова в своем Instargam опубликовала видео, на котором исполняет каскад из десяти прыжков.
Российская фигуристка Елизавета Нугуманова в своем Instargam опубликовала видео, на котором исполняет каскад из десяти прыжков.
В ролике 18-летняя спортсменка чисто прыгнула двойные аксели. Подписчики восхитились формой россиянки, оставив десятки восторженных комментариев.
Нугуманова является двукратным призером этапов юниорского