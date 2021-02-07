Финал Кубка России по фигурному катанию пройдет с 27 февраля по 2 марта в Москве
МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Финал Кубка России по фигурному катанию состоится с 27 февраля по 2 марта в Москве на арене «Мегаспорт». Об этом ТАСС сообщили в
МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Финал Кубка России по фигурному катанию состоится с 27 февраля по 2 марта в Москве на арене «Мегаспорт». Об этом ТАСС сообщили в
Изначально турнир должен был пройти в Великом Новгороде с 23 по 27 февраля.
В январе президент федерации Александр Горшков сообщил ТАСС, что организация рассматривает вариант переноса финала Кубка России в Москву. Соревнования среди взрослых фигуристов пройдут
Кубок России включает в себя пять этапов и финал. Действующими победителями турнира являются Макар Игнатов, Анастасия Гулякова, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (пары), Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов (танцы на льду).
Финал Кубка России проходил в Великом Новгороде с 2018 года. Москва ни разу не принимала финал турнира.