Финал Кубка России по фигурному катанию пройдет с 27 февраля по 2 марта в Москве

Изначально турнир должен был пройти в Великом Новгороде с 23 по 27 февраля.

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В январе президент федерации Александр Горшков сообщил ТАСС, что организация рассматривает вариант переноса финала Кубка России в Москву. Соревнования среди взрослых фигуристов пройдут 27—28 февраля . В оставшиеся дни будут выступать юниоры.

Кубок России включает в себя пять этапов и финал. Действующими победителями турнира являются Макар Игнатов, Анастасия Гулякова, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (пары), Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов (танцы на льду).