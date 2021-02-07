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21:01 (мск), источник: ТАСС

Команда Загитовой выиграла Кубок Первого канала по фигурному катанию

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Команда «Красная машина», капитаном которой является Алина Загитова, одержала победу на Кубке Первого канала по фигурному катанию. Соревнования проходили в Москве.

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Источник: ИТАР-ТАСС
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В «Мегаспорте» было очень ярко.

Соперником «Красной машины» была команда «Время первых», ее капитаном является Евгения Медведева. «Красная машина» в общей сложности набрала 2634,95 балла, «Время первых» — 2606,21 балла. Команда победителей получит приз в размере 5 млн рублей, за второе место полагается 3 млн рублей. Команда Медведевой также получила приз зрительских симпатий и выиграла еще 1 млн рублей.

В составе команды Загитовой выступали Анна Щербакова, Камила Валиева, Майя Хромых, Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Андрей Мозалев, пары Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, танцоры Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, Аннабель Морозова и Андрей Багин, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. В команде Медведевой были Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Михаил Коляда, Александр Самарин, Марк Кондратюк, пары Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцоры Александра Степанова и Иван Букин, Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин, Софья Шевченко и Игорь Еременко.

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