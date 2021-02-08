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11:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Авербух подтвердил участие Загитовой в «Ледниковом периоде»

Призер Олимпийских игр, продюсер и постановщик Илья Авербух в беседе с «СЭ» подтвердил, что фигуристка Алина Загитова примет участие в шоу «Ледниковый период» в роли спортсмена.

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Источник: Спорт-Экспресс

«Я сделал ей предложение, Алина согласилась. Она будет участвовать в нашем главном вечере, который пройдет 7 марта и как ведущая, и как спортсменка. Алина покажет свой номер.

Многие говорят, что с 17 лет Алина только прохлаждается и ходит по всяким шоу? Она — олимпийская чемпионка и выдающаяся спортсменка. Мы должны быть счастливы видеть ее в различных номерах. Если она примет решение продолжить карьеру — значит продолжит. Слово «прохлаждается» к Алине не имеет никакого отношения, — сказал Авербух «СЭ».

Вчера, 7 февраля, Алина Загитова анонсировала свое выступление на юбилее заслуженного тренера России Алексея Мишина и в шоу «Ледниковый период».

(Владимир Пушкарев).

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