Евгения Медведева призналась, что не может набрать нужный вес после болезни

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Осенью Медведева испытывала сильные боли в спине, затем перенесла коронавирус с поражением легких.

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«Друзья, не переживайте за меня, я кушаю нормально. Просто оно [вес] куда-то девается постоянно. Я очень сильно похудела после болезни, поскольку болела довольно тяжело», — рассказала Медведева.

«Я до сих пор не могу набрать вес в полной мере, все равно я после болезни немного поправилась, но не настолько, насколько мне нужно», — добавила она.