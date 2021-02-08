Евгения Медведева призналась, что не может набрать нужный вес после болезни

Осенью Медведева испытывала сильные боли в спине, затем перенесла коронавирус с поражением легких.
«Друзья, не переживайте за меня, я кушаю нормально. Просто оно [вес] куда-то девается постоянно. Я очень сильно похудела после болезни, поскольку болела довольно тяжело», — рассказала Медведева.
«Я до сих пор не могу набрать вес в полной мере, все равно я после болезни немного поправилась, но не настолько, насколько мне нужно», — добавила она.
Турнир «Кубок Первого канала по фигурному катанию» прошел в Москве с 5 по 7 февраля. В первый день состоялся прыжковый фестиваль, 6—7 февраля в короткой и произвольной программах состязались две команды — «Красная машина» (капитан — Алина Загитова) и «Время первых» (капитан — Медведева). Победила команда Загитовой, набравшая 2 634,95 балла, в активе команды Медведевой 2 606,21 балла.