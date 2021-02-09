Медведева: Не понимаю, что у меня с губами. Дико болят!

«Непонятно, что у меня с губами! Я не знаю! Видимо, я так долго кричала и орала в тимбоксе, что у меня так все потрескалось и обветрилось. Дико болят! Даже не знаю, что с этим делать. Говорят, что витаминов не хватает, но вроде все пью. Не знаю!» — сообщила своим подписчикам 21-летняя спортсменка. На прошлой неделе Медведева приняла участие в Кубке Первого канала по фигурному катанию, на котором выступила в качестве капитана одной из команд. Команда Евгении потерпела поражение от команды Алины Загитовой, но при этом завоевала приз зрительских симпатий.