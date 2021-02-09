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00:25 (мск), источник: Sport24

Медведева: Не понимаю, что у меня с губами. Дико болят!

Известная российская фигуристка Евгения Медведева провела прямой эфир в инстаграме, во время которого пожаловалась на проблемы с губами.

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«Непонятно, что у меня с губами! Я не знаю! Видимо, я так долго кричала и орала в тимбоксе, что у меня так все потрескалось и обветрилось. Дико болят! Даже не знаю, что с этим делать. Говорят, что витаминов не хватает, но вроде все пью. Не знаю!» — сообщила своим подписчикам 21-летняя спортсменка. На прошлой неделе Медведева приняла участие в Кубке Первого канала по фигурному катанию, на котором выступила в качестве капитана одной из команд. Команда Евгении потерпела поражение от команды Алины Загитовой, но при этом завоевала приз зрительских симпатий.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее Медведева рассказала, что она очень сильно похудела после болезни.

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