«Считаешь слабой свою команду?» Медведевой задали провокационный вопрос в прямом эфире. Она эмоционально ответила

«Я не считаю Сашу и Лизу слабыми! Я не понимаю людей, которые слушают, но не слышат меня абсолютно! Я говорила о двух разных вещах. Я говорила об организации и я говорила о своей команде. Я говорила, что моя команда — самая лучшая! Говорила, что мы выиграли, потому что люди за нас голосовали, потому что люди считают, что мы лучшие. И мне не нравится, что вы меня не слышите и продолжаете задавать такие вопросы… Мне кажется, что я предельно ясно выразила свою точку зрения. В кои-то веки! Очень многие люди на моей странице выражают точку зрения. Я единственный раз в своей жизни выразила свою точку зрения. Я ни в коем случае не унижаю результаты и достижения своей команды! И еще раз повторяю: моя команда — самая-самая лучшая! И в отличие от вас, ребята мне каждый день по несколько раз говорили, что я лучший капитан. Это самая лучшая похвала для меня. Вот и все!».