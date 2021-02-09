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00:29 (мск), источник: Sport24

«Считаешь слабой свою команду?» Медведевой задали провокационный вопрос в прямом эфире. Она эмоционально ответила

Российская фигуристка Евгения Медведева провела прямой эфир в инстаграме, во время которого ответила на провокационный вопрос одного из своих подписчиков.

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Вопрос был связан с Кубком Первого канала по фигурному катанию, на котором Медведева была капитаном одной из команд. Команда Евгении соперничала с командой Алины Загитовой и уступила ей в рамках соревновательной программы турнира, но при этом завоевала приз зрительских симпатий.

Во время загрузки произошла ошибка.

После турнира Медведева призналась, что ей не очень понравился принцип формирования составов команд. Многие любители фигурного катания интепретировали эти слова так, что Евгения считает состав своей команды слабее состава команды Загитовой. При этом на пресс-конференции Медведева заявила, что ее команда тоже является победителем турнира, намекая на завоеванный приз зрительских симпатий.

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«Почему считаешь Сашу (Трусову) и Лизу (Туктамышеву) слабыми?» — спросили у Медведевой во время прямого эфира в инстаграме.

Евгения не сдержалась и дала эмоциональный ответ на поступивший вопрос.

«Я не считаю Сашу и Лизу слабыми! Я не понимаю людей, которые слушают, но не слышат меня абсолютно! Я говорила о двух разных вещах. Я говорила об организации и я говорила о своей команде. Я говорила, что моя команда — самая лучшая! Говорила, что мы выиграли, потому что люди за нас голосовали, потому что люди считают, что мы лучшие. И мне не нравится, что вы меня не слышите и продолжаете задавать такие вопросы… Мне кажется, что я предельно ясно выразила свою точку зрения. В кои-то веки! Очень многие люди на моей странице выражают точку зрения. Я единственный раз в своей жизни выразила свою точку зрения. Я ни в коем случае не унижаю результаты и достижения своей команды! И еще раз повторяю: моя команда — самая-самая лучшая! И в отличие от вас, ребята мне каждый день по несколько раз говорили, что я лучший капитан. Это самая лучшая похвала для меня. Вот и все!».

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