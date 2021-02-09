У нее нет тренера, но она атакует топ-10 первенства страны. Удивительная история фигуристки Латушкиной

В российском фигурном катании большинство спортсменов тренируются и выступают за Москву и Петербург — там и лучшие тренерские группы, и условия с щедрым финансированием. Среди регионов выделяется разве что Пермский край. И то только в одном виде — парном катании. Тем приятнее видеть на крупных чемпионатах фигуристов не из столичных регионов. В женском одиночном катании на первенстве России среди юниоров выступали спортсменки из Краснодарского края, Тульской области и двух республик — Татарстан и Марий Эл.

На этапах Кубка страны 13-летняя Агнета Латушкина из Йошкар-Олы заняла пятое и шестое места и отобралась на юниорское первенство России — для фигуристки это первый турнир такого высокого уровня. Агнета владеет каскадами из двух тройных прыжков и каскадом с ойлером и запомнилась зрителям хорошей техникой и компонентами. Вот только на самом первенстве России выяснилось, что у фигуристки нет тренера — Латушкина иногда ездит на сборы к Виктору и Марине Кудрявцевым. Рассказываем о необычной истории спортсменки из Марий Эл, тренировках четверных прыжков и о кумире Агнеты.

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Тренируется без постоянного специалиста

Агнета начала заниматься спортом в детстве — на каток ее привела мама, когда фигуристке не было и четырех лет. Многие спортсмены рассказывают, что им с самого начала нравились прыжки или вращения. А вот Латушкину больше захватывало простое катание на скорости и выполнение некоторых шагов типа троек.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CGz0msYHrM5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CGz0msYHrM5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CGz0msYHrM5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Михаил Шаров (@mihail_sharov)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Спортсменка сначала занималась в группе Оксаны Низовой. Позже ее забрала Ольга Язькова, но не сложилось — тренер уехала, а Агнета осталась работать одна, без специалиста. Фигуристка не против была бы переехать в Москву или Санкт-Петербург, чтобы поработать с каким-нибудь хорошим тренером, но пока нет возможности это сделать.

— Мне бы очень хотелось переехать в Москву или Санкт-Петербург, но есть некоторые причины, которые не зависят от меня и моего желания. Конечно, хотелось бы каких-то знаменитых тренеров, но прежде всего мне хочется найти своего, с которым мы будем понимать друг друга, который будет заинтересован во мне как в спортсмене. Тогда и будет высокий результат, — рассказала «СЭ» сама Агнета.

Сразу и не вспомнить спортсменов, которые тренировались бы одни, без помощи тренера — на высоком уровне такое практически не встречается. Но у Латушкиной нет другого выхода — по возможности она ездит на сборы к Виктору Николаевичу и Марине Григорьевне Кудрявцевым или отправляет им видео с выполненными элементами. А те смотрят и указывают на допущенные фигуристкой ошибки.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CGSk5R-pKN5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CGSk5R-pKN5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CGSk5R-pKN5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Агнета (@agneta_figuristka)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В Йошкар-Оле Агнета тренируется почти каждый день, кроме одного выходного — воскресенья. Всего у нее две ледовые тренировки в день — утром, до школы, и вечером, в сумме 2,5 часа. Лед предоставляет спортивная школа, но, когда его не хватает, приходится ходить на сеансы массового катания и заниматься там. У фигуристки есть тренировки и по общей и специальной физической подготовке, и по классической и современной хореографии — правда, не в том объеме, в котором бы хотелось.

— Как построен тренировочный процесс? Если я готовлюсь к соревнованиям, то больше времени уделяю накатыванию программ и элементов, включенных в них, — прыжков, вращения, дорожек. А если перерыв между соревнованиями, то тоже катаю программы, но больше времени уделяю изучению новых элементов и связок. По поводу контента также советуемся с Виктором Николаевичем и Мариной Григорьевной, они подсказывает, какие лучше элементы вставить. А дорожки ставят по возможности разные хореографы вместе с программами. Например, на сборах, — уточнила Агнета Латушкина.

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Изучает четверные тулуп и сальхов

На недавнем первенстве России среди юниоров спортсменка заняла одиннадцатое место, набрав по сумме программ 182,66. Для сравнения — до шестого места Анны Фроловой, призера юниорских этапов «Гран-при» и юношеских Олимпийских игр, Агнете не хватило около восьми баллов. А ошибки были у обеих фигуристок.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CK_2t1yp9jz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CK_2t1yp9jz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CK_2t1yp9jz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Агнета (@agneta_figuristka)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Красноярск — дружелюбный город, там очень хорошо поддерживали, зал давал большую энергетику. Просто было уютно. Конечно, все волнуются, но было приятно выступать на публике, — поделилась Латушкина своими впечатлениями об атмосфере соревнований.

И на юниорском, и на взрослом уровне в России сейчас практически невозможно претендовать на высокие места без элементов ультра-си — такая тенденция в женском одиночном катании существует уже несколько лет. Агнета рассказала, что и она уже пробует исполнять квады — пока что, правда, без выездов, но планы исполнять эти прыжки на соревнованиях есть:

— На сборах Виктор Николаевич разрешал мне пробовать четверной тулуп, четверной сальхов. Тулуп идет немного лучше, поэтому планирую его прыгать. Выехать пока, правда, не удалось.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/PHbqfi6o8Nk" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Все спортсмены стремятся выиграть медали чемпионатов Европы, мира и Олимпийских игр. Но не у всех при этом получается долго продолжать свою карьеру — появляется множество травм, наступает и моральная усталость. Фигуристка из Марий Эл же хочет кататься как можно дольше — отчасти именно поэтому из спортсменок ей нравится чемпионка мира Елизавета Туктамышева.

— Из действующих спортсменов мне нравится Лиза Туктамышева, ее техника прыжков и то, что она довольно-таки долго находится в спорте, — так ответила Агнета Латушкина на вопрос о своем кумире.

Фигуристку из Йошкар-Олы можно назвать открытием сезона — настолько запомнились ее катание и история болельщикам фигурного катания. Хорошая техника прыжков и вращений и компонентная составляющая программ уже сейчас — прекрасная база для будущих успехов. Осталось найти подходящего наставника, как об этом мечтает и сама Агнета.