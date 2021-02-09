У нее нет тренера, но она атакует топ-10 первенства страны. Удивительная история фигуристки Латушкиной
Спортсменка
Спортсменка
В российском фигурном катании большинство спортсменов тренируются и выступают за Москву и Петербург — там и лучшие тренерские группы, и условия с щедрым финансированием. Среди регионов выделяется разве что Пермский край. И то только в одном виде — парном катании. Тем приятнее видеть на крупных чемпионатах фигуристов не из столичных регионов. В женском одиночном катании на первенстве России среди юниоров выступали спортсменки из Краснодарского края, Тульской области и двух республик — Татарстан и Марий Эл.
На этапах Кубка страны 13-летняя Агнета Латушкина из
Агнета начала заниматься спортом в детстве — на каток ее привела мама, когда фигуристке не было и четырех лет. Многие спортсмены рассказывают, что им с самого начала нравились прыжки или вращения. А вот Латушкину больше захватывало простое катание на скорости и выполнение некоторых шагов типа троек.
Спортсменка сначала занималась в группе Оксаны Низовой. Позже ее забрала Ольга Язькова, но не сложилось — тренер уехала, а Агнета осталась работать одна, без специалиста. Фигуристка не против была бы переехать в Москву или
— Мне бы очень хотелось переехать в Москву или
Сразу и не вспомнить спортсменов, которые тренировались бы одни, без помощи тренера — на высоком уровне такое практически не встречается. Но у Латушкиной нет другого выхода — по возможности она ездит на сборы к Виктору Николаевичу и Марине Григорьевне Кудрявцевым или отправляет им видео с выполненными элементами. А те смотрят и указывают на допущенные фигуристкой ошибки.
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— Как построен тренировочный процесс? Если я готовлюсь к соревнованиям, то больше времени уделяю накатыванию программ и элементов, включенных в них, — прыжков, вращения, дорожек. А если перерыв между соревнованиями, то тоже катаю программы, но больше времени уделяю изучению новых элементов и связок. По поводу контента также советуемся с Виктором Николаевичем и Мариной Григорьевной, они подсказывает, какие лучше элементы вставить. А дорожки ставят по возможности разные хореографы вместе с программами. Например, на сборах, — уточнила Агнета Латушкина.
На недавнем первенстве России среди юниоров спортсменка заняла одиннадцатое место, набрав по сумме программ 182,66. Для сравнения — до шестого места Анны Фроловой, призера юниорских этапов «Гран-при» и юношеских Олимпийских игр, Агнете не хватило около восьми баллов. А ошибки были у обеих фигуристок.
— Красноярск — дружелюбный город, там очень хорошо поддерживали, зал давал большую энергетику. Просто было уютно. Конечно, все волнуются, но было приятно выступать на публике, — поделилась Латушкина своими впечатлениями об атмосфере соревнований.
И на юниорском, и на взрослом уровне в России сейчас практически невозможно претендовать на высокие места без элементов
— На сборах Виктор Николаевич разрешал мне пробовать четверной тулуп, четверной сальхов. Тулуп идет немного лучше, поэтому планирую его прыгать. Выехать пока, правда, не удалось.
Все спортсмены стремятся выиграть медали чемпионатов Европы, мира и Олимпийских игр. Но не у всех при этом получается долго продолжать свою карьеру — появляется множество травм, наступает и моральная усталость. Фигуристка из Марий Эл же хочет кататься как можно дольше — отчасти именно поэтому из спортсменок ей нравится чемпионка мира Елизавета Туктамышева.
— Из действующих спортсменов мне нравится Лиза Туктамышева, ее техника прыжков и то, что она
Фигуристку из
Анастасия Плетнева