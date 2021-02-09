Автор официальной песни чемпионата мира по фигурному катанию рассказал о ее создании

«Мне кажется, что парное катание — это очень драматично, в нем много чувств. И я постарался передать это, когда мы писали эту песню. В ней речь идет о паре, которая много ссорится, у нее много несогласий, но они любят друг друга в своей непохожести, их все время влечет обратно друг к другу. И в самой песне, и в тексте много драматизма, ее можно использовать на льду», — отметил он.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--8176053d811915611bf8" data-vnd="8176053d811915611bf8" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=8176053d811915611bf8" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

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«Для этих соревнований мы написали не одну песню, попытавшись найти ту самую, правильную, и ответ на вопрос, что такое песня для ЧМ по фигурному катанию. Мы писали одну композицию за другой и понимали — эта недостаточно хороша. И потом мы подошли к Circles and Squares», — продолжил Сельмерлёв. Его соавторами стали Стефан Эрн, Давид Линдгрен Закариас, Сандра Бьюрман и Йон Эйден.

Шведский певец рассказал, что «впервые в жизни встал на фигурные коньки», когда вместе с Полиной Гагариной записывал видео к песне. «Я много катался на хоккейных коньках, но никогда на фигурных. Очень много раз я был близок к тому, чтобы упасть, но так и не упал, это было весело», — добавил он.

Выбор исполнителя

Раньше Сельмерлёв не работал вместе с Полиной Гагариной, они встретились с ней на Евровидении в Вене.

«Когда продюсер [Стефан Эрн] предложил сделать песню с артистом из страны фигурного катания, я автоматически подумал о России и сразу о Полине, у нее фантастический голос! И к тому же большой исполнитель в России. Было совершенно естественно и замечательно встретиться с ней снова спустя шесть лет. Мы снимали видео в спортивном зале в [стокгольмском пригороде] Хусбю», — рассказал он.

Композиция Circles and Squares будет представлена 19 февраля, видео песни — 28 февраля. Оба исполнителя выступали на конкурсе «Евровидение» 2015 года, где Сельмерлёв стал победителем, а Гагарина заняла второе место.