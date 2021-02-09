Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Авангард
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Северсталь
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз
Тампа-Бэй Лайтнинг
14
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз
Аризона Койотс
Б
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс
Каролина Харрикейнз
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава Сенаторз
Эдмонтон Ойлерз
13
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк Айлендерс
02
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз
Ванкувер Кэнакс
31
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал
Хетафе
Футбол. Зарубежный
8.02
Лидс
Кристал Пэлас
20
Футбол. Зарубежный
8.02
Атлетико
Сельта
22
Все события
Фоторепортажи
10СКА разгромил «Спартак»
90Медведева улетела в космос, Загитова зажгла фаеры, Трусову закидали бананами. Главные фото Кубка Первого канала
12:21 (мск), источник: ТАСС

Автор официальной песни чемпионата мира по фигурному катанию рассказал о ее создании

СТОКГОЛЬМ, 9 февраля. /ТАСС/. Шведский автор и певец Монс Сельмерлёв и россиянка Полина Гагарина записали официальную песню чемпионата мира по фигурному катанию. Композиция Circles and Squares («Круги и квадраты») получилась не сразу, рассказал исполнитель корреспонденту ТАСС.

Наверх
Источник: AP 2020

«Мне кажется, что парное катание — это очень драматично, в нем много чувств. И я постарался передать это, когда мы писали эту песню. В ней речь идет о паре, которая много ссорится, у нее много несогласий, но они любят друг друга в своей непохожести, их все время влечет обратно друг к другу. И в самой песне, и в тексте много драматизма, ее можно использовать на льду», — отметил он.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
5 неожиданных видов спорта для занятий на улице

«Для этих соревнований мы написали не одну песню, попытавшись найти ту самую, правильную, и ответ на вопрос, что такое песня для ЧМ по фигурному катанию. Мы писали одну композицию за другой и понимали — эта недостаточно хороша. И потом мы подошли к Circles and Squares», — продолжил Сельмерлёв. Его соавторами стали Стефан Эрн, Давид Линдгрен Закариас, Сандра Бьюрман и Йон Эйден.

Шведский певец рассказал, что «впервые в жизни встал на фигурные коньки», когда вместе с Полиной Гагариной записывал видео к песне. «Я много катался на хоккейных коньках, но никогда на фигурных. Очень много раз я был близок к тому, чтобы упасть, но так и не упал, это было весело», — добавил он.

Выбор исполнителя

Раньше Сельмерлёв не работал вместе с Полиной Гагариной, они встретились с ней на Евровидении в Вене.

«Когда продюсер [Стефан Эрн] предложил сделать песню с артистом из страны фигурного катания, я автоматически подумал о России и сразу о Полине, у нее фантастический голос! И к тому же большой исполнитель в России. Было совершенно естественно и замечательно встретиться с ней снова спустя шесть лет. Мы снимали видео в спортивном зале в [стокгольмском пригороде] Хусбю», — рассказал он.

Композиция Circles and Squares будет представлена 19 февраля, видео песни — 28 февраля. Оба исполнителя выступали на конкурсе «Евровидение» 2015 года, где Сельмерлёв стал победителем, а Гагарина заняла второе место.

Чемпионат мира пройдет в Стокгольме 22—28 марта.

Читайте также
 "Проигрываете, но проигрывайте мужиками". А кто мужиками сегодня на поле был?"
В первом раунде мужчины повели, но в оставшихся двух девушки не оставили от соперников камня на камне
Месси появился на обложке французского журнала в форме ПСЖ
Нурмагомедов рассказал о бое своей мечты
15 побед Медведева подряд. Он громит соперников и в Австралии
У фигуристки Латушкиной нет тренера, но она атакует топ-10
Толкнувший Ретивых финн пожаловался на реакцию сборной России
СМИ: экс-игрок «Зенита» сообщил, что близок к переходу в ЦСКА
Трехкратный чемпион мир Калинин: Путин - приятный в общении
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь