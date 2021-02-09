Блестящая идея Тутберидзе. Почему фигурному катанию необходима битва России и мира
Чтобы создать крутое шоу совсем необязательно сталкивать лбами своих со своими.
Чтобы создать крутое шоу совсем необязательно сталкивать лбами своих со своими.
«Я вообще не сторонник, когда своих сталкивают друг с другом», — призналась Евгения Медведева после поражения от Алины Загитовой на командном турнире в Москве.
И тут же поддержала идею Этери Тутберидзе о проведении матчевой встречи «Россия против мира». В таком формате Кубок Первого канала стал бы значительно зрелищнее и интереснее. Спортивная интрига возросла в разы, а болельщикам не пришлось бы разрываться между любимыми фигуристами. Федерация и Первый канал просто обязаны прислушаться к лучшему тренеру мира, чьи идеи уже много лет двигают фигурное катание вперёд.
Но будут ли у сборной России шансы на победу в битве с лучшими фигуристами планеты?
Главным сюжетом Кубка Первого канала стало противостояние Загитовой и Медведевой. С коммерческой точки зрения решение — блестящее: болельщики из разных уголков России приехали в Москву, чтобы увидеть эту битву воочию, а остальные смотрели турнир по телевизору и обеспечивали шоу колоссальные рейтинги. Однако искусственное разделение фигуристов на лагеря и навязчивое столкновение лбами омрачали атмосферу праздника.
Сами спортсмены ни в чём не были виноваты, да и Женя с Алиной тоже оказались заложницами ситуации. Апогеем напряжённости, витавшей в «Мегаспорте», стала финальная
«Этери Георгиевна в интервью Первому сказала здравую мысль: было бы здорово, если бы команда России боролась с другой иностранной командой. Я не сторонник, когда своих сталкивают друг с другом. Я болею за спорт, за себя, но думаю, для наших болельщиков и спортсменов было бы теплее и ближе болеть за команду России», — объясняла фигуристка.
Женя отметила, что реализовать эту идею в нынешних условиях не представлялось возможным, но в будущем справедливее и правильнее будет сталкивать между собой российских и иностранных спортсменов.
С учётом популярности фигурного катания в России и конкурентоспособности наших спортсменов во всех дисциплинах, матчевая встреча в формате Россия — мир — абсолютно логичное решение. Важно подобрать подходящее место в календаре, привлечь мировых лидеров и согласовать с Международным союзом конькобежцев, но при желании это более чем реально.
Форматы могут быть разными. Правда, встреча сборной России с командой из любой другой страны наверняка завершится в нашу пользу, а потому для более серьёзной борьбы следует пойти по пути Japan Open и составить несколько команд по географическому принципу. Например, Россия против Северной Америки, Европы и Азии. Но и в таком случае очевидный перевес будет на стороне хозяев, да и число участников в каждой команде будет гораздо меньше, чем на Кубке Первого канала — 2021.
Да, обойти сборную мира в её сильнейшем составе команде России будет непросто, но,
Детали подобных соревнований нуждаются в тщательной проработке и в плане коммерческой отдачи, и в плане спортивной составляющей. Но факт в том, что благодаря Этери Тутберидзе у нас есть блестящая (пусть и не совсем уникальная) идея, которая позволит России создать самое крутое шоу в истории фигурного катания. Фигурному катанию просто необходима битва России и мира, ведь подобный турнир не только удовлетворит армию российских болельщиков, но и здорово поможет в популяризации фигурного катания в других странах.
И упустить такую возможность будет очень обидно.
Екатерина Авдонина