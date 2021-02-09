Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Авангард
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Северсталь
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал
Хетафе
Хоккей. НХЛ
10.02
Вашингтон Кэпиталз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз
Тампа-Бэй Лайтнинг
14
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз
Аризона Койотс
Б
34
Хоккей. НХЛ
10.02
Оттава Сенаторз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
10.02
Флорида Пантерз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс
Каролина Харрикейнз
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава Сенаторз
Эдмонтон Ойлерз
13
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк Айлендерс
02
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз
Ванкувер Кэнакс
31
Все события
Фоторепортажи
90Медведева улетела в космос, Загитова зажгла фаеры, Трусову закидали бананами. Главные фото Кубка Первого канала
11Логинов выиграл индивидуальную гонку в Антхольце
14:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Блестящая идея Тутберидзе. Почему фигурному катанию необходима битва России и мира

Чтобы создать крутое шоу совсем необязательно сталкивать лбами своих со своими.

Наверх
94
фотографии
94
фотографии
94
фотографии

«Я вообще не сторонник, когда своих сталкивают друг с другом», — призналась Евгения Медведева после поражения от Алины Загитовой на командном турнире в Москве.

Во время загрузки произошла ошибка.

И тут же поддержала идею Этери Тутберидзе о проведении матчевой встречи «Россия против мира». В таком формате Кубок Первого канала стал бы значительно зрелищнее и интереснее. Спортивная интрига возросла в разы, а болельщикам не пришлось бы разрываться между любимыми фигуристами. Федерация и Первый канал просто обязаны прислушаться к лучшему тренеру мира, чьи идеи уже много лет двигают фигурное катание вперёд.

Но будут ли у сборной России шансы на победу в битве с лучшими фигуристами планеты?

Медведева за единую команду России

Евгения Медведева во время выступления. | Источник: РИА "Новости"

Главным сюжетом Кубка Первого канала стало противостояние Загитовой и Медведевой. С коммерческой точки зрения решение — блестящее: болельщики из разных уголков России приехали в Москву, чтобы увидеть эту битву воочию, а остальные смотрели турнир по телевизору и обеспечивали шоу колоссальные рейтинги. Однако искусственное разделение фигуристов на лагеря и навязчивое столкновение лбами омрачали атмосферу праздника.

Читайте также
5 неожиданных видов спорта для занятий на улице

Сами спортсмены ни в чём не были виноваты, да и Женя с Алиной тоже оказались заложницами ситуации. Апогеем напряжённости, витавшей в «Мегаспорте», стала финальная пресс-конференция капитанов. Медведева не только отказалась признать поражение и раскритиковала некоторые нюансы организации, но и в целом негативно высказалась о делении российских спортсменов на команды.

«Этери Георгиевна в интервью Первому сказала здравую мысль: было бы здорово, если бы команда России боролась с другой иностранной командой. Я не сторонник, когда своих сталкивают друг с другом. Я болею за спорт, за себя, но думаю, для наших болельщиков и спортсменов было бы теплее и ближе болеть за команду России», — объясняла фигуристка.

Женя отметила, что реализовать эту идею в нынешних условиях не представлялось возможным, но в будущем справедливее и правильнее будет сталкивать между собой российских и иностранных спортсменов.

Трусова и Щербакова против Ханю и Чена

Анна Щербакова во время соревнований. | Источник: РИА "Новости"

С учётом популярности фигурного катания в России и конкурентоспособности наших спортсменов во всех дисциплинах, матчевая встреча в формате Россия — мир — абсолютно логичное решение. Важно подобрать подходящее место в календаре, привлечь мировых лидеров и согласовать с Международным союзом конькобежцев, но при желании это более чем реально.

Форматы могут быть разными. Правда, встреча сборной России с командой из любой другой страны наверняка завершится в нашу пользу, а потому для более серьёзной борьбы следует пойти по пути Japan Open и составить несколько команд по географическому принципу. Например, Россия против Северной Америки, Европы и Азии. Но и в таком случае очевидный перевес будет на стороне хозяев, да и число участников в каждой команде будет гораздо меньше, чем на Кубке Первого канала — 2021.

Наиболее интересное и непредсказуемое противостояние может сложиться между сборной России и сборной мира. Со всего мира точно можно найти по три мужчины, женщины, спортивной пары и танцевальных дуэта для более-менее равной конкуренции с россиянами. Юдзуру Ханю и Нейтан Чен способны добыть над нашими парнями огромный перевес, сравнимый с преимуществом российских одиночниц над Кихирой, Теннелл и всеми остальными.

Да, обойти сборную мира в её сильнейшем составе команде России будет непросто, но, во-первых, наверняка кто-то из мировых лидеров не сможет выступить, а, во-вторых, формат шоу и лояльность арбитров к местным спортсменам никто не отменял.

Шанс, который нельзя упустить

Этери Тутберидзе серьезна. | Источник: РИА "Новости"

Детали подобных соревнований нуждаются в тщательной проработке и в плане коммерческой отдачи, и в плане спортивной составляющей. Но факт в том, что благодаря Этери Тутберидзе у нас есть блестящая (пусть и не совсем уникальная) идея, которая позволит России создать самое крутое шоу в истории фигурного катания. Фигурному катанию просто необходима битва России и мира, ведь подобный турнир не только удовлетворит армию российских болельщиков, но и здорово поможет в популяризации фигурного катания в других странах.

И упустить такую возможность будет очень обидно.

Екатерина Авдонина

Читайте также
 Сколько заработал Хабиб на всю свою карьеру?
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
ПСЖ не подходит: Месси склоняется к переходу в «Сити»
Объявлен состав команды РФ на первую гонку ЧМ по биатлону
«Спартак» бьется за Промеса, ЦСКА подписал молодого норвежца
Каррера возвращается в клуб, где стал легендой
СМИ: экс-игрок «Зенита» сообщил, что близок к переходу в ЦСКА
Толкнувший Ретивых финн пожаловался на реакцию сборной России
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь