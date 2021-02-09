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17:38 (мск), источник: Sport24

Жулин извинился за обвинения в адрес судьи на ОИ-1994: Сказал это сгоряча. Нет никаких оснований ее подозревать

Двукратный призер Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин принес извинения за некорректные высказывания в адрес чешской судьи Ольги Жаковой, работавшей на Олимпиаде 1994 года.

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Источник: РИА "Новости"

На играх в норвежском Лиллехаммере Жулин вместе с Майей Усовой завоевали серебро в танцах на льду, проиграв соотечественникам Оксане Грищук и Евгению Платову. Жакова отдала свой голос против Усовой и Жулина, который ранее заявил, что даже знает, сколько ей за это заплатили.

«Хочу принести свои извинения Ольге Жаковой, в адрес которой я допустил некорректные обидные высказывания по поводу обстоятельств судейства на Олимпийских играх в Лиллехаммере. Сказал я это в интервью сгоряча, вспомнив, что кто-то в том самом 1994 году мне о чем-то таком нехорошем рассказал. Никаких оснований подозревать чешскую судью в нечистоплотности у меня не было и нет», — приводит слова Жулина РИА Новости.

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