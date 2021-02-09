Жулин извинился за обвинения в адрес судьи на ОИ-1994: Сказал это сгоряча. Нет никаких оснований ее подозревать

На играх в норвежском Лиллехаммере Жулин вместе с Майей Усовой завоевали серебро в танцах на льду, проиграв соотечественникам Оксане Грищук и Евгению Платову. Жакова отдала свой голос против Усовой и Жулина, который ранее заявил, что даже знает, сколько ей за это заплатили.

«Хочу принести свои извинения Ольге Жаковой, в адрес которой я допустил некорректные обидные высказывания по поводу обстоятельств судейства на Олимпийских играх в Лиллехаммере. Сказал я это в интервью сгоряча, вспомнив, что кто-то в том самом 1994 году мне о чем-то таком нехорошем рассказал. Никаких оснований подозревать чешскую судью в нечистоплотности у меня не было и нет», — приводит слова Жулина РИА Новости.