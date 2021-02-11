«Я марсианка в мире фигурного катания»

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Американка Эшли Вагнер заслуживает звания самой скандальной фигуристки XXI века. Но запомнится она вовсе не серебром чемпионата мира 2016 года или тремя победами на первенстве США, а своим вызывающим поведением на грани с бунтарством. Вагнер оспаривала победу Аделины Сотниковой на Олимпиаде в Сочи, ругала Алину Загитову за хитрость в Пхенчхане, корила арбитров за низкие оценки, критиковала российские законы и Дональда Трампа. А еще в ее биографии — откровенные фотосессии и сексуальные домогательства, а в интернете можно найти сотни мемов с ее лицом. Вместе с тем у Эшли целая армия фанатов в разных странах, а в Америке ее считают одной из самых влиятельных спортсменок последних лет. Как эпатажная фигуристка очаровала мир — в материале «Ленты.ру».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--9180edcad7e8a9854a17" data-vnd="9180edcad7e8a9854a17" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=9180edcad7e8a9854a17" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Глазами пристрелит»

Хотя скандалы в российском женском фигурном катании в последнее время не редкость, никого из отечественных спортсменок нельзя назвать по-настоящему скандальной. В России ссоры и склоки традиционно сопровождают противостояние тренерских систем и взглядов и обычно не крутятся вокруг одной персоны. Вероятно, дело в слишком высокой конкуренции — спортсменкам просто не до одиозных выходок. Так что если и искать в фигурном катании бунтарку, то точно не в России. Зато богата на таких героинь история американского спорта. Например, Эшли Вагнер. Как часто вы слышали это имя?

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По меркам мирового спорта еще пять лет назад это была фигуристка очень высокого уровня. В ее активе золото чемпионата четырех континентов, серебро чемпионата мира, бронза в командных соревнованиях Олимпиады и три победы на национальном первенстве. Она соревновалась с Аделиной Сотниковой, Юлией Липницкой, Каролиной Костнер, Мао Асадой, Ким Е На. То есть со многими из тех, чье катание сейчас принято считать эталонным. Главной конкуренткой Эшли внутри страны была Грейси Голд, и хотя технически она часто оказывалась сильнее — по производимому впечатлению все-таки уступала.

В этом нет ничего удивительного — Вагнер отличали крайне агрессивная манера, уверенность и даже наглость, что встретишь редко. Касалось это и образов, которые Эшли выбирала, и хореографии, и костюмов, и поведения за пределами катка. Последнее выражалось, например, в открытой, жесткой и постоянной критике судей, соперниц, руководства национальной федерации. При этом многое прощалось Вагнер, потому что никто не отрицал ее таланта. «Она любит фигурное катание, знает, зачем она сюда пришла. Она такая воображала. Глазами пристрелит половину зала, молодец!» — замечала заслуженный тренер Татьяна Тарасова.

Эшли против всех

В России о Вагнер впервые заговорили осенью 2013-го, в преддверии Олимпиады в Сочи, когда она раскритиковала принятый в стране закон об ответственности за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних», более известный как запрет пропаганды гомосексуализма. Фигуристка заявила, что у нее много друзей в ЛГБТ-сообществе, поэтому она будет выступать за равные права для всех людей вне зависимости от их сексуальной ориентации. «Я не собираюсь учить русских, как им управлять своей страной. Но я считаю, что лучший способ продемонстрировать свою поддержку ЛГБТ — это высказаться об этом», — заметила она.

Во время самих Игр, которые стали триумфальными для Сотниковой, Вагнер вновь дала о себе знать. И не потому, что тоже показала какой-то феноменальный результат (стала седьмой в личном турнире и третьей в составе команды), а потому, что жестко прошлась по судейству. «Что делают рефери? Если Международная федерация хочет, чтобы люди продолжали верить в честность фигурного катания, нужно привлекать к ответственности за такое судейство», — негодовала она в интервью Los Angeles Times.

Эшли имела в виду не только то, что засудили ее лично, — она заступалась за ставшую второй кореянку Е На, которой якобы занизили оценку за компоненты в произвольной программе.

После слов американки, а также схожих недовольных комментариев иностранных экспертов на платформе Change.org даже появилась петиция с требованием лишить Сотникову золота. Она набрала больше миллиона подписей. Россиянка на происходящее никак не отреагировала, отвечать пришлось тогдашнему министру спорта Виталию Мутко, который заявил, что все баллы выставлены честно.

Что до оценок самой Вагнер, то вопросы возникли, кажется, только у нее. После проката в командных соревнованиях она явно ожидала увидеть на табло большие баллы. Изумление американки поймали объективы фотокамер, и вскоре ее лицо разошлось на мемы. «Сердитая Эшли Вагнер» покорила пользователей социальных сетей. «Я же не могу сидеть kiss and cry и постоянно улыбаться. То, что фото стало вирусным, — одна из самых удивительных вещей, которые происходили со мной. Думаю, это очень смешно», — признавалась Вагнер позднее.

«Я спортсменка, и я могу злиться»

Критика российских властей в 2013-м стала не единственным эпизодом, когда Эшли высказывалась на общественно-политические темы. В 2016 году она также резко осудила кандидата на пост президента США Дональда Трампа за сексизм после его слов в адрес журналистки FOX Мегин Келли (репортер задавала Трампу жесткие вопросы, а он заявил, что «у нее кровь сочится из глаз, а может быть, еще откуда-то» — прим. «Ленты.ру»). По словам фигуристки, она не может поддержать человека, который так относится к женщинам. Она назвала Трампа «абсолютно отвратительным». В соцсетях многие осудили ее за столь радикальную позицию.

Я верю, что любой мужчина, который так унижает женщин, — просто подлец. Эшли Вагнер

В том же 2016-м Вагнер выиграла серебро чемпионата мира — свою самую престижную награду. Для многих это стало неожиданностью, ведь Эшли уже тогда была довольно взрослой фигуристкой. Она проиграла только Евгении Медведевой, которая на восемь лет ее младше. Вагнер не заставила удивленных фанатов долго ждать и ответила: «Как мне удается выступать на таком высоком уровне в 26 лет? Думаю, что я марсианка в мире фигурного катания. Возраст — это только цифра».

В подтверждение этой мысли Вагнер решила полностью раздеться для фотосессии в ESPN. Основная идея авторов Body Issue — мотивировать людей вести здоровый образ жизни. Вагнер стала первой фигуристкой, которая приняла участие в такой фотосессии. До этого в ESPN Body Issue снялись американские фигуристы Джонни Вейр и Эван Лайсачек.

Однако после успеха на первенстве мира серьезных достижений у Эшли больше не было. В сезоне-2017/2018 ее мучали травмы, и выступала она не слишком успешно. На чемпионате США спортсменка заняла только четвертое место и не попала в состав олимпийской команды в Пхенчхане. Ее сделали первой запасной, и это стало для Эшли серьезным ударом. В Twitter она в пух и прах разнесла судейство на турнире. «Я в ярости от низких баллов. Я спортсменка и могу злиться. Как фигуристка с более чем 10-летним опытом я могу сомневаться в честности оценок», — среди прочего писала она. По мнению Вагнер, ей придержали баллы за компоненты и очень строго отнеслись к прыжкам. Позднее она рассказала, что обижена на руководство федерации, которое по SMS известило ее об окончательном непопадании на Олимпиаду.

Хотя обычно запасные не приезжают на Игры без надобности, Эшли отправилась в Корею. Журналистам она рассказала, что таковы требования ее рекламного контракта с Toyota. Этим она вызвала новую волну порицания. «Многие люди не понимают. Я здесь не в качестве запасной. В Корее я работаю, у меня есть договор. Я долгое время была лучшей в США. Теперь я пойду смотреть турнир с трибун. При этом я знаю, что достаточно хороша, чтобы соревноваться», — ответила фигуристка.

«Загитова с тренером умные, а Вагнер — нет»

В Пхенчхане Вагнер увидела победу Загитовой и не смогла промолчать. Вообще, американка была не единственной, кто упрекнул Алину в некоем обмане, — все прыжки в программах россиянки стояли во второй половине, поэтому в случае удачного проката она становилась просто непобедимой. Эшли заявила, что не может наслаждаться таким катанием. «Это не программа. Она убивала время в начале, а во второй половине просто прыгала. Это не постановка. Я понимаю, что система судейства это допускает, но фигурное катание состоит не только из этого», — написала она в Twitter.

Этих высказываний в России Эшли не простили, как было в 2014-м в ситуации с Сотниковой. В прессе стали появляться статьи с заголовками в духе «Американка атакует Загитову». Тренеры и эксперты стали отвечать ей практически сразу. Так, Александр Жулин посоветовал Вагнер «сидеть тихо и не высовываться» и напомнил о проваленном отборе на Игры. «Далеко не все могут ставить прыжки в конец программы, так как серьезно устают. Загитова же смогла осуществить это, что в итоге и обеспечило ей золотую медаль. За каждый элемент она получала надбавку. Если бы это было так просто, то Эшли сама с удовольствием следовала бы примеру Алины. Но она так не умеет», — заявил он.

Тренер Елена Соколова заметила, что в Вагнер говорит зависть: «Все прыжковые элементы, выполненные во второй половине программы, стоят на десять процентов дороже, чем если бы они были выполнены в начале. Просто у американки нет физических сил запихнуть свои прыжки так далеко». Олимпийскую чемпионку Наталью Бестемьянову твит Эшли, по ее словам, очень рассердил. «Эшли плохо знает правила соревнований, поэтому она, наверное, и не смогла отобраться на Олимпиаду. Чтобы показывать лучший результат, самые сложные прыжки нужно ставить во вторую половину программы, что и делала Алина. Они с тренером просто умные, а Эшли Вагнер — не слишком. Могла бы сказать и грубее», — добавила она.

В конце концов Вагнер написала еще один твит, в котором поздравила Загитову с победой, но подчеркнула, что не поменяла мнения. «Не думаю, что перегрузка прыжками в конце приведет к сбалансированной программе. Если я исполню свою программу, где все прыжки будут в конце, я не назову ее впечатляющей. Это были не эмоции, это было мое мнение», — заключила Эшли.

История имела продолжение в 2019 году, когда Загитова выиграла чемпионат мира. Вагнер похвалила россиянку, но добавила, что ее прошлая программа была не так уж хороша.

«Он начал прикасаться ко мне, ощупывая мое тело»

Последний раз Вагнер ворвалась в медиапространство в конце 2019 года. Тогда она рассказала, что подверглась сексуальным домогательствам со стороны бывшего фигуриста, коллеги по сборной США Джона Кафлина. По словам фигуристки, ей было 17, когда это произошло.

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После вечеринки в загородном доме, на которой собрались все члены национальной команды, Эшли некому было отвезти в отель, и она решила остаться переночевать. «Это было безопасно. Там были мои друзья. Мне предложили кровать, и я, не раздумывая, легла в нее и вскоре заснула», — вспоминала она. Вскоре, однако, она почувствовала, что в кровать лег Кафлин. «Я думала, он просто хотел поспать. Но потом он начал целовать меня в шею. Я притворилась, что крепко сплю, надеясь, что он остановится. Но этого не произошло. Когда он начал щупать меня, я попыталась повернуться, словно просыпаюсь, чтобы он остановился. Но он этого не сделал», — рассказывала Вагнер.

Когда спортсменка открыла глаза и демонстративно отстранилась, Кафлин ушел, и больше это не повторялось. Эшли называет пережитое насилием и настаивает на том, чтобы юных спортсменок в США обезопасили. «В фигурном катании это происходит постоянно. 13-летние девочки могут быть в одной команде с 21-летними парнями, они путешествуют на тех же рейсах, останавливаются в тех же отелях», — говорит она.

Кафлина, кстати, и ранее неоднократно обвиняли в домогательствах и насилии. А в 2019 году, еще до заявления Вагнер, он покончил с собой. Фигуристка, по собственному признанию, боялась сказать о случившемся раньше: «Я не чувствовала, что кто-то послушает меня. Этот парень всем очень нравился. Он даже мне нравился. Как мог кто-то столь любимый совершить настолько плохую вещь? Но хорошие люди тоже могут причинить тебе боль».

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***

Сейчас Вагнер 29 лет, она катается в шоу, комментирует фигурное катание на телевидении и зарабатывает на рекламе. Официального заявления об уходе из спорта американка не делала, но и к выступлениям вряд ли когда-то вернется. По крайней мере, уже сейчас Эшли рассуждает о спорте как о чем-то далеком. «Когда речь заходит о карьере, люди часто спрашивают, жалею ли я о чем-то. Я правда ни о чем не жалею, разве что кататься под музыку из “Ла-Ла Ленда” нужно было дольше», — шутит фигуристка.

По правде, такой карьере многие позавидуют. Вагнер знают во всем мире, у нее толпы фанатов. Благодаря критике Трампа Эшли приобрела влияние в США. Она пример и мотиватор для тысяч девушек, не обязательно занимающихся спортом. Не зря ведь на форумах и в статьях неспортивных СМИ на разных языках так часто встречается фраза фигуристки из старого интервью: «Каждому, кто сомневался во мне, каждому, кто говорил про мой возраст, каждому, кто не видел во мне лидера женского катания, каждому из них я доказала, что они не правы. Вы все, заткнитесь и смотрите на меня!».