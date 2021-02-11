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14:48 (мск), источник: Lenta.Ru

Назван результат психологической экспертизы сына Плющенко

Назван результат психологической экспертизы Александра Плющенко, сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на адвоката семьи фигуриста Александра Добровинского.

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Источник: РИА "Новости"

В ходе медицинских мероприятий, связанных с возбужденным уголовным делом о клевете, выяснилось, что у Плющенко-младшего отсутствуют признаки каких-либо психических расстройств. О назначении экспертизы стало известно 22 января.

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3 мая 2020 года в издании StarHit появился материал об Александре Плющенко. В статье утверждалось, что у восьмилетнего фигуриста синдром Аспергера. Издание ссылалось на анонимный Telegram-канал «НеМалахов». Родители спортсмена, Яна Рудковская и Евгений Плющенко, назвали материал ложным. Продюсер заявила, что из-за статьи ребенок получил психотравму.

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