Назван результат психологической экспертизы сына Плющенко
Назван результат психологической экспертизы Александра Плющенко, сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Об этом сообщает
Назван результат психологической экспертизы Александра Плющенко, сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Об этом сообщает
В ходе медицинских мероприятий, связанных с возбужденным уголовным делом о клевете, выяснилось, что у
3 мая 2020 года в издании StarHit появился материал об Александре Плющенко. В статье утверждалось, что у восьмилетнего фигуриста синдром Аспергера. Издание ссылалось на анонимный