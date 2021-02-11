Умер хореограф-постановщик Александр Степин, работавший с Ягудиным и Плющенко

Степин родился в Ленинграде в 1952 году. В 1960 году поступил в ЛАХУ имени А. Я. Вагановой, по окончании которого был принят в труппу «Хореографические миниатюры» под руководством Леонида Якобсона. С 1986 года преподавал в Академии Вагановой актерское мастерство. С 2012 года являлся ответственным репетитором наследия Якобсона в труппе Санкт-Петербургского Государственного академического театра балета имени Леонида Якобсона.

С 1996 года был хореографом-постановщиком программ и номеров в фигурном катании. Звание заслуженного тренера РФ ему присвоено за постановку программы, с которой Мария Петрова и Алексей Тихонов стали чемпионами мира и Европы. В 2014 году произвольная программа, поставленная Степиным, была признана лучшей на Олимпиаде в Сочи: за миниатюру «Семейка Адамс» Ксения Столбова и Федор Климов получили золотую медаль. Также он ставил программы и работал над выразительностью с чемпионами мира и Олимпийских игр Бережной, Ягудиным, Плющенко и другими.