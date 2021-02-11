Текущие события
Хоккей. Европа
1-й период
Россия
Финляндия
20
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Куньлунь
Хоккей. Европа
21:00
Чехия
Швеция
Хоккей. НХЛ
12.02
Нью-Йорк Айлендерс
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
12.02
Баффало Сэйбрз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
12.02
Монреаль Канадиенс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
12.02
Филадельфия Флайерз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
12.02
Флорида Пантерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
12.02
Виннипег Джетс
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
12.02
Миннесота Уайлд
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
12.02
Нэшвилл Предаторз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
12.02
Чикаго Блэкхокс
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
12.02
Даллас Старз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
03:30
Монреаль Канадиенс
Торонто Мэйпл Ливз
24
Все события
Фоторепортажи
12Кокорин дебютировал в «Фиорентине»
17Загитова и Медведева в одном кадре
16:18 (мск), источник: ТАСС

Умер хореограф-постановщик Александр Степин, работавший с Ягудиным и Плющенко

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Хореограф-постановщик, заслуженный тренер РФ Александр Степин, работавший с чемпионами мира и Олимпийских игр Еленой Бережной, Алексеем Ягудиным и Евгением Плющенко, умер на 69-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой, где Степин преподавал с 1986 года.

Наверх

«Сегодня, 11 февраля, ушел из жизни Александр Александрович Степин (1952−2021), доцент кафедры характерного, исторического, современного танца и актерского мастерства академии, обучавший студентов актерскому мастерству», — говорится в сообщении академии.

Читайте также
Ягудин отметил высокий уровень фигуристов на юниорском первенстве России

Степин родился в Ленинграде в 1952 году. В 1960 году поступил в ЛАХУ имени А. Я. Вагановой, по окончании которого был принят в труппу «Хореографические миниатюры» под руководством Леонида Якобсона. С 1986 года преподавал в Академии Вагановой актерское мастерство. С 2012 года являлся ответственным репетитором наследия Якобсона в труппе Санкт-Петербургского Государственного академического театра балета имени Леонида Якобсона.

С 1996 года был хореографом-постановщиком программ и номеров в фигурном катании. Звание заслуженного тренера РФ ему присвоено за постановку программы, с которой Мария Петрова и Алексей Тихонов стали чемпионами мира и Европы. В 2014 году произвольная программа, поставленная Степиным, была признана лучшей на Олимпиаде в Сочи: за миниатюру «Семейка Адамс» Ксения Столбова и Федор Климов получили золотую медаль. Также он ставил программы и работал над выразительностью с чемпионами мира и Олимпийских игр Бережной, Ягудиным, Плющенко и другими.

Читайте также
 "Проигрываете, но проигрывайте мужиками". А кто мужиками сегодня на поле был?"
В первом раунде мужчины повели, но в оставшихся двух девушки не оставили от соперников камня на камне
«Рейнджерс» потеряли Панарина из-за травмы. Он привез гол
Клуб РПЛ сохранится, если игроки пойдут на сокращение зарплат
Тренер «Аякса»: Промес не играл с ПСВ, так как хочет в «Спартак»
СМИ: Томас Мюллер пропустит финал клубного ЧМ из-за коронавируса
Гараничев не выступит в спринте на чемпионате мира по биатлону
Сын Плющенко выиграл турнир по фигурному катанию
Самуэльссон готов принять извинения от Логинова за допинг
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь