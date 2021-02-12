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17Загитова и Медведева в одном кадре
15:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Камила Валиева прыгнула четверной сальхов на тренировке. Евгения Медведева отреагировала

В «инстаграме» команды тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе появилось видео, в котором показано, как российская фигуристка Камила Валиева исполнила четверной сальхов.

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Источник: РИА "Новости"

«Камила Валиева, четверной сальхов», — отмечается в подписи к видео.

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В комментариях к посту отметилась двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева. Она отреагировала на прыжок Валиевой эмодзи аплодисментов и сердечка.

В минувшие выходные Валиева в составе команды олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой одержала победу на Кубке Первого канала.

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Командный турнир прошёл в московском дворце спорта «Мегаспорт». В произвольной программе сразу две фигуристки команды Загитовой получили оценки выше мирового рекорда. Лучшей стала Валиева (179,19), исполнившая тройной аксель. 10 баллов уступила ей Анна Щербакова.

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