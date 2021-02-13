Тарасова/Морозов, Степанова/Букин и Самарин не выступят в финале Кубка России

Спортсмены уже гарантировали себе участие в чемпионате мира — 2021, поэтому их участие в дополнительном отборе на первенство планеты не является обязательным.

Тарасова и Морозов в дни проведения финала Кубка России выступят в турнире серии «челленджер» в Гааге (Нидерланды), сообщает РИА «Новости».

Стало известно также, что финал Кубка России пропустит серебряный призёр чемпионата Европы — 2019 Александр Самарин.

«Решили взять паузу. Все нормально, травм нет, просто надо восстановиться и привести физическую форму в порядок. Спасибо всем за понимание и поддержку», — приводит слова тренера спортсмена Светланы Соколовской ТАСС.