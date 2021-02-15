Рудковская решила зарегистрировать бренд «Гном Гномыч»
Продюсер Яна Рудковская подала заявку на регистрацию товарного знака «Гном Гномыч». Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Продюсер Яна Рудковская подала заявку на регистрацию товарного знака «Гном Гномыч». Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Гном Гномыч — прозвище Александра, сына продюсера и двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко. Под брендом смогут выпускать одежду, игрушки, детское питание, косметику и лекарства. Также под торговой маркой «Гном Гномыч» Рудковская сможет открыть ресторан.
Продюсер рассказала, что решила зарегистрировать бренд, потому что «он должен принадлежать людям, которые его придумали и раскрутили». «Это делается не только для защиты наших прав на бренд, но пока я не буду говорить подробности», — добавила она.
11 февраля сообщалось, что
Александр Плющенко занимается фигурным катанием и регулярно выступает в ледовых шоу, а также имеет несколько рекламных контрактов и зарабатывает 12 миллионов рублей в год.