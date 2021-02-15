Рудковская решила зарегистрировать бренд «Гном Гномыч»

Гном Гномыч — прозвище Александра, сына продюсера и двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко. Под брендом смогут выпускать одежду, игрушки, детское питание, косметику и лекарства. Также под торговой маркой «Гном Гномыч» Рудковская сможет открыть ресторан.

Продюсер рассказала, что решила зарегистрировать бренд, потому что «он должен принадлежать людям, которые его придумали и раскрутили». «Это делается не только для защиты наших прав на бренд, но пока я не буду говорить подробности», — добавила она.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--126fdaccf66a8278b28e" data-vnd="126fdaccf66a8278b28e" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=126fdaccf66a8278b28e" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

11 февраля сообщалось, что Плющенко-младший выиграл турнир по фигурному катанию. В нем принимали участие имеющие первый юношеский разряд спортсмены, и сын олимпийского чемпиона был младшим из них.