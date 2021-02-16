Фигуристы на чемпионате мира будут жить в «пузыре»

«Мы собираемся использовать опыт проведения соревнований в Херенвене (чемпионата мира по конькобежному спорту. — Прим. “Чемпионата”) для чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме и для чемпионата мира по шорт-треку в Дордрехте. “Пузырь”, систему которого мы использовали в конькобежном спорте, будет применяться и для шорт-трека, и для фигурного катания», — приводит слова Дайкемы «Р-Спорт».