Фигуристы на чемпионате мира будут жить в «пузыре»
Президент Международного союза конькобежцев Ян Дайкема сообщил, что фигуристы на чемпионате мира будут жить в «пузыре», который призван минимизировать риск распространения коронавируса.
Президент Международного союза конькобежцев Ян Дайкема сообщил, что фигуристы на чемпионате мира будут жить в «пузыре», который призван минимизировать риск распространения коронавируса.
Турнир пройдёт в Стокгольме (Швеция) с 22 по 28 марта.
«Мы собираемся использовать опыт проведения соревнований в Херенвене (чемпионата мира по конькобежному спорту. — Прим. “Чемпионата”) для чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме и для чемпионата мира по
Участники ЧМ по конькобежному спорту могли покинуть отель, в котором жили, только для того, чтобы поехать на каток — на тренировку или соревнования. Все участники регулярно проходили тесты на коронавирус.