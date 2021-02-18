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12:38 (мск), источник: ТАСС

Щербакова и Трусова не вошли в состав участников финала Кубка России по фигурному катанию

ТАСС, 18 февраля. Трехкратная чемпионка России Анна Щербакова и бронзовый призер чемпионата Европы Александра Трусова не попали в предварительный список участников финала Кубка России по фигурному катанию. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

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Источник: РИА "Новости"

В женском одиночном катании выступят Алена Косторная, Камила Валиева, Анастасия Гулякова, Елизавета Нугуманова, Софья Самодурова, Мария Талалайкина, Анастасия Тараканова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Анна Фролова, Майя Хромых и Ксения Цибинова. В мужском катании на лед выйдут Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Алексей Ерохов, Макар Игнатов, Артем Ковалев, Марк Кондратюк, Артем Лежеев, Андрей Мозалев, Егор Рухин, Роман Савосин, Евгений Семененко и Илья Яблоков.

В соревновании пар примут участие Карина Акопова и Никита Рахманин, Ясмина Кадырова и Иван Бальченко, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, Алина Пепелева и Роман Плешков. В танцах на льду выступят Софья Карташова и Илья Карпов, Елизавета Кириллова и Марк Чегодаев, Екатерина Миронова и Евгений Устенко, Аннабель Морозова и Андрей Багин, Влада Павленина и Александр Алексанян, Елизавета Пасечник и Егор Колосовский, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Трухина и Иван Капустин, Софья Шевченко и Игорь Еременко.

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Щербаковой 16 лет, кроме трех золотых наград чемпионата России, в ее активе серебряная медаль чемпионата Европы (2020) и финала Гран-при (2019). Трусовой 16 лет, она является бронзовым призером финала Гран-при (2019), серебряным призером (2019) и двукратным бронзовым призером чемпионата России (2020, 2021). В нынешнем сезоне Щербакова принимала участие в первом и третьем этапах Кубка России, Трусова — во втором и четвертом.

Финал Кубка России пройдет в Москве с 27 февраля по 2 марта. Турнир является этапом отбора в сборную России на чемпионат мира в Стокгольме (22—28 марта).

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