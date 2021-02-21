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16:17 (мск), источник: Чемпионат.com

«Нас уже не разлучить». С кем дружат Загитова, Медведева, Туктамышева и другие фигуристки

Дружба в фигурном катании всё-таки существует! Несмотря на разницу в возрасте и огромную конкуренцию.

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Фигурное катание в России всё чаще смахивает на ледовое побоище, но это не значит, что фигурист фигуристу враг. Конечно, прямые конкурентки крайне редко становятся лучшими подругами, однако близкие отношения между звёздами фигурного катания — вовсе не миф.

Так, дружба помогла Елизавете Туктамышевой пережить тяжёлый период в карьере, а Алёне Косторной — прыгнуть тройной аксель.

С кем же дружат самые популярные и титулованные российские фигуристки?

Дружба на почве косметики

Евгения Медведева, несмотря на звёздный статус, легко идёт на контакт с коллегами и подкупает своей открытостью. На командном турнире двукратную чемпионку мира больше всего поддерживала танцовщица Анастасия Скопцова. Девушки начали общаться ещё в 2014 году на финале юниорского Гран-при в Барселоне. Скопцова жила в одном номере с Полиной Цурской — одногруппницей Медведевой, поэтому девушки много времени проводили вместе. Интересно, что крепкая дружба началась с обсуждения косметики.

«Я ещё подумала: “Вау, Женя Медведева! Настолько искренний, простой и настоящий человек, без капли пафоса. Не знаю, как можно быть такой открытой?” А ведь она уже тогда была известной», — рассказывала Скопцова.

Женя и Настя начали активно переписываться в соцсетях, а позже в их дружбе появился третий — одиночница Станислава Константинова. Сейчас все три фигуристки живут в Москве и часто приезжают друг к другу в гости. Особенно спортсменки любят собираться дома у Медведевой.

«Очень тёплые моменты, когда мы садимся вчетвером с Жениной мамой и обсуждаем что-нибудь, шутим, комментируем сериалы. Это так уютно и весело! Мама Жени — потрясающая женщина, я её обожаю», — делится Скопцова.

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Старший товарищ Медведевой

Несмотря на девятилетнюю разницу в возрасте, Медведева и Боброва легко нашли общий язык. Екатерина часто просила федерацию селить её с теми, с кем она ближе знакома, чтобы избежать бытовых проблем. Но в 2016 году на одном из этапов Гран-при Боброву неожиданно разместили с Женей. С тех пор девушки жили вместе практически на всех турнирах.

«Вот как начали на соревнованиях жить вместе, так и расстаться не можем. Мне кажется, её привлекает моя неадекватность и сумасшедшая неуравновешенность», — признавалась Боброва.

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Фигуристки всегда болели друг за друга. В тяжёлые времена Катя поддерживала Женю, а Женя поддерживала Катю. Во время Олимпиады Боброва делилась с подругой опытом и помогала ей пережить поражение.

Дружба девушек не прекратилась даже после завершения карьеры Бобровой. После Олимпиады фигуристка ушла из спорта и родила сына, а Медведева переехала тренироваться в Канаду. В этот период они общались не так часто, но всё равно поддерживали связь. По приезде в Москву Женя навещала Катю и нянчилась с её сыном. После возвращения Медведевой на родину у девушек появилось больше возможностей для встреч. К примеру, фигуристки вместе провели новогодние каникулы на шоу Ильи Авербуха.

Скромная Загитова и яркая Загорски

Загитова и Загорски познакомились в олимпийском сезоне на Гран-при в Китае. До этого Тиффани не знала, кто такая Алина, и очень удивилась, когда ей сказали, что девочке всего 15 лет. Лёгкий и позитивный характер Загорски помогал Загитовой не чувствовать восьмилетнюю разницу в возрасте. Спортсменки стали делить номера на совместных соревнованиях. В свободное время они смотрели забавные ролики в интернете и много шутили.

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Загорски всегда поддерживала Алину и помогала ей оправиться от неудач. После провала в короткой программе на Гран-при Японии-2019 Тиффани написала Загитовой слова поддержки.

«Я сразу написала ей о том, что на её первом взрослом этапе Гран-при она тоже была четвёртой после короткой. Я сказала, что ты уже знаешь, что это такое, ты уже была на этом месте, тебе просто надо выйти и показать всем, почему ты чемпионка. И она выдала шикарный прокат произвольной, заняла третье место и попала в финал», — рассказывала Тиффани в интервью Sport24.

 И, хотя Алина уже больше года не выходит на лёд, а Загорски продолжает активную карьеру, дружба между девушками не ослабевает. Тиффани с радостью посещает мероприятия с участием подруги и не перестаёт восхищаться её талантом.

Павлюченко помогла Косторной освоить коронный прыжок

Действующая чемпионка Европы Алёна Косторная тоже дружит с представительницей другого вида фигурного катания. С «парницей» Дарьей Павлюченко Алёна познакомилась ещё в детстве, когда тренировалась в отделении «Конёк Чайковской». И, хотя в дальнейшем фигуристки стали заниматься в разных местах, на их дружбу это никак не повлияло. Алёна и Даша до сих пор тесно общаются и даже вместе путешествуют — в 2019 году они ездили в Вену на новогодние каникулы.

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Именно Павлюченко помогла Косторной пережить тяжёлый период после контрольных прокатов в прошлом сезоне. В попытках усложнить программу Алёна пробовала исполнить на тренировки четверной сальхов, но безуспешно. После занятия она в грустном настроении пошла в гости к Павлюченко, и уже на следующий день чисто исполнила тройной аксель. Что конкретно Даша сказала подруге, навсегда останется между ними, но именно поддержка близкого человека помогла Косторной поверить в себя и освоить элемент, принесший ей главные победы.

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Дружба с первого взгляда

Елизавета Туктамышева и Бетина Попова познакомились в компании общих друзей. «Взгляд — искра — буря — безумие, и мы поняли, что это навсегда, что нас уже не разлучить», — рассказывала Попова в интервью Sport24. Девушки разговорились, и Лиза оставила Бетине свой автограф — кетчупом на салфетке. Тогда Попова поняла, что нашла своего человека. С тех пор Лиза и Бетина — лучшие подруги.

Попова помогала Туктамышевой отбиваться от нападок общественности после её экстравагантного номера с раздеванием на льду. Защищая Лизу, бывшая танцовщица даже вступила в перепалку с Анной Погорилой. А однажды Бетина смотрела прокаты подруги, находясь за рулём, и настолько сильно переживала, что чуть не попала в аварию.

Яна Левхина

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