«Нас уже не разлучить». С кем дружат Загитова, Медведева, Туктамышева и другие фигуристки

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Фигурное катание в России всё чаще смахивает на ледовое побоище, но это не значит, что фигурист фигуристу враг. Конечно, прямые конкурентки крайне редко становятся лучшими подругами, однако близкие отношения между звёздами фигурного катания — вовсе не миф.

Так, дружба помогла Елизавете Туктамышевой пережить тяжёлый период в карьере, а Алёне Косторной — прыгнуть тройной аксель.



С кем же дружат самые популярные и титулованные российские фигуристки?

Дружба на почве косметики

Евгения Медведева, несмотря на звёздный статус, легко идёт на контакт с коллегами и подкупает своей открытостью. На командном турнире двукратную чемпионку мира больше всего поддерживала танцовщица Анастасия Скопцова. Девушки начали общаться ещё в 2014 году на финале юниорского Гран-при в Барселоне. Скопцова жила в одном номере с Полиной Цурской — одногруппницей Медведевой, поэтому девушки много времени проводили вместе. Интересно, что крепкая дружба началась с обсуждения косметики.



«Я ещё подумала: “Вау, Женя Медведева! Настолько искренний, простой и настоящий человек, без капли пафоса. Не знаю, как можно быть такой открытой?” А ведь она уже тогда была известной», — рассказывала Скопцова.

Женя и Настя начали активно переписываться в соцсетях, а позже в их дружбе появился третий — одиночница Станислава Константинова. Сейчас все три фигуристки живут в Москве и часто приезжают друг к другу в гости. Особенно спортсменки любят собираться дома у Медведевой.

«Очень тёплые моменты, когда мы садимся вчетвером с Жениной мамой и обсуждаем что-нибудь, шутим, комментируем сериалы. Это так уютно и весело! Мама Жени — потрясающая женщина, я её обожаю», — делится Скопцова.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BrxN8XbBcJt/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Anastasia Skoptsova (@nastyaskoptsova)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Старший товарищ Медведевой

Несмотря на девятилетнюю разницу в возрасте, Медведева и Боброва легко нашли общий язык. Екатерина часто просила федерацию селить её с теми, с кем она ближе знакома, чтобы избежать бытовых проблем. Но в 2016 году на одном из этапов Гран-при Боброву неожиданно разместили с Женей. С тех пор девушки жили вместе практически на всех турнирах.



«Вот как начали на соревнованиях жить вместе, так и расстаться не можем. Мне кажется, её привлекает моя неадекватность и сумасшедшая неуравновешенность», — признавалась Боброва.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CGEzTROF7Pb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CGEzTROF7Pb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CGEzTROF7Pb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Ekaterina Bobrova (@ekaterinabobrova)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Фигуристки всегда болели друг за друга. В тяжёлые времена Катя поддерживала Женю, а Женя поддерживала Катю. Во время Олимпиады Боброва делилась с подругой опытом и помогала ей пережить поражение.



Дружба девушек не прекратилась даже после завершения карьеры Бобровой. После Олимпиады фигуристка ушла из спорта и родила сына, а Медведева переехала тренироваться в Канаду. В этот период они общались не так часто, но всё равно поддерживали связь. По приезде в Москву Женя навещала Катю и нянчилась с её сыном. После возвращения Медведевой на родину у девушек появилось больше возможностей для встреч. К примеру, фигуристки вместе провели новогодние каникулы на шоу Ильи Авербуха.

Скромная Загитова и яркая Загорски

Загитова и Загорски познакомились в олимпийском сезоне на Гран-при в Китае. До этого Тиффани не знала, кто такая Алина, и очень удивилась, когда ей сказали, что девочке всего 15 лет. Лёгкий и позитивный характер Загорски помогал Загитовой не чувствовать восьмилетнюю разницу в возрасте. Спортсменки стали делить номера на совместных соревнованиях. В свободное время они смотрели забавные ролики в интернете и много шутили.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CIxvO9aJyTx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CIxvO9aJyTx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CIxvO9aJyTx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Tiffani Zagorski ♌︎ (@tiffytaz)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Загорски всегда поддерживала Алину и помогала ей оправиться от неудач. После провала в короткой программе на Гран-при Японии-2019 Тиффани написала Загитовой слова поддержки.



«Я сразу написала ей о том, что на её первом взрослом этапе Гран-при она тоже была четвёртой после короткой. Я сказала, что ты уже знаешь, что это такое, ты уже была на этом месте, тебе просто надо выйти и показать всем, почему ты чемпионка. И она выдала шикарный прокат произвольной, заняла третье место и попала в финал», — рассказывала Тиффани в интервью Sport24.



И, хотя Алина уже больше года не выходит на лёд, а Загорски продолжает активную карьеру, дружба между девушками не ослабевает. Тиффани с радостью посещает мероприятия с участием подруги и не перестаёт восхищаться её талантом.

Павлюченко помогла Косторной освоить коронный прыжок

Действующая чемпионка Европы Алёна Косторная тоже дружит с представительницей другого вида фигурного катания. С «парницей» Дарьей Павлюченко Алёна познакомилась ещё в детстве, когда тренировалась в отделении «Конёк Чайковской». И, хотя в дальнейшем фигуристки стали заниматься в разных местах, на их дружбу это никак не повлияло. Алёна и Даша до сих пор тесно общаются и даже вместе путешествуют — в 2019 году они ездили в Вену на новогодние каникулы.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BsF5s0YhT3V/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BsF5s0YhT3V/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BsF5s0YhT3V/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Aliona Kostornaia (@aliona_officialnew)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Именно Павлюченко помогла Косторной пережить тяжёлый период после контрольных прокатов в прошлом сезоне. В попытках усложнить программу Алёна пробовала исполнить на тренировки четверной сальхов, но безуспешно. После занятия она в грустном настроении пошла в гости к Павлюченко, и уже на следующий день чисто исполнила тройной аксель. Что конкретно Даша сказала подруге, навсегда останется между ними, но именно поддержка близкого человека помогла Косторной поверить в себя и освоить элемент, принесший ей главные победы.

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Дружба с первого взгляда

Елизавета Туктамышева и Бетина Попова познакомились в компании общих друзей. «Взгляд — искра — буря — безумие, и мы поняли, что это навсегда, что нас уже не разлучить», — рассказывала Попова в интервью Sport24. Девушки разговорились, и Лиза оставила Бетине свой автограф — кетчупом на салфетке. Тогда Попова поняла, что нашла своего человека. С тех пор Лиза и Бетина — лучшие подруги.



Попова помогала Туктамышевой отбиваться от нападок общественности после её экстравагантного номера с раздеванием на льду. Защищая Лизу, бывшая танцовщица даже вступила в перепалку с Анной Погорилой. А однажды Бетина смотрела прокаты подруги, находясь за рулём, и настолько сильно переживала, что чуть не попала в аварию.