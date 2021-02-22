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12:47 (мск), источник: ТАСС

Фигуристка Медведева заявила, что необоснованная критика заставляет ее больше работать

ТАСС, 22 февраля. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Евгения Медведева призналась, что в 98 процентах случаев необоснованная критика подталкивает ее к усилению работы. Об этом спортсменка заявила в прямом эфире в Instagram российского и болгарского певца Кристиана Костова.

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Фигуристка считает, что ее главным талантом является трудолюбие. «Вот сколько я с тренерами общалась, все напрямую говорят, что у меня нет физических данных, у меня мышечная масса не нарастает, а если и нарастает, то еле-еле, — сказала Медведева. — У меня нет растяжки от природы, у меня нет прыжка природного, мне нужно всему этому учиться. Наверное, мой талант — это трудолюбие, но это не только моя заслуга, это также заслуга Этери Георгиевны [Тутберидзе] (тренер спортсменки — прим. ТАСС), мамы, бабушки».

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«Я нахожу в себе силы, у меня есть принципы, которым я следую. В зависимости от моего внутреннего состояния в 98 процентах случаев какая-то необоснованная критика меня “подбешивает” и выводит на работу», — призналась двукратная чемпионка мира.

«Мы все видим, в какую сторону развивается фигурное катание в техническом плане, — отметила фигуристка. — Когда я делала чистейший каскад сальхов-тулуп, зал вставал, люди аплодировали, было круто исполнить каскад 3+3 во второй половине. Прошло несколько лет, и девочка никого не удивит четверным лутцем, а раньше никто и подумать не мог, что девочки будут исполнять такие прыжки».

Спортсменка считает, что самой большой жертвой ради ее карьеры стало здоровье. «Я совру, если не скажу, что это здоровье. Стоило ли оно того? Да, безусловно», — добавила спортсменка.

Медведевой 21 год, она является двукратным серебряным призером Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира и Европы, а также двукратной победительницей финала серии Гран-при.

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