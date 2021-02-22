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13:35 (мск), источник: Lenta.Ru

Слуцкая рассказала об обокравшей ее няне

Бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая в своем Instagram рассказала о том, как ее обокрала няня.

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Источник: РИА "Новости"

По словам спортсменки, неприятная история произошла два года назад. Фигуристка собирала детские вещи, которые хотела отдать нуждающимся, но их тайком выносила из дома няня. Она также отметила, что среди нянь воровство — распространенная проблема.

Во время загрузки произошла ошибка.

Слуцкая также рассказала, что сейчас у нее хорошая помощница, с которой сложился отличный тандем. Она добавила, что вынуждена прибегать к услугам нянь из-за занятости.

Слуцкая завоевала серебро на Играх-2002 в Солт-Лейк-Сити и бронзу Олимпиады 2006 года в Турине в одиночном катании. Спортсменка также дважды выигрывала чемпионат мира (2002, 2005). Карьеру она завершила в 2006 году.

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