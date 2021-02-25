Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:00
Куньлунь
Барыс
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Сибирь
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Амур
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Динамо Мн
Футбол. Еврокубки
20:55
Арсенал
Бенфика
Футбол. Еврокубки
20:55
Рейнджерс
Антверпен
Футбол. Еврокубки
20:55
Вильярреал
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
20:55
Хоффенхайм
Мольде
Футбол. Еврокубки
20:55
Наполи
Гранада
Футбол. Еврокубки
20:55
Шахтер Д
Маккаби Тель-Авив
Футбол. Еврокубки
20:55
Аякс
Лилль
Футбол. Еврокубки
23:00
Брюгге
Динамо К
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Юнайтед
Реал Сосьедад
Футбол. Еврокубки
23:00
Милан
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
23:00
Лестер
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
23:00
Рома
Брага
Футбол. Еврокубки
23:00
Динамо З
Краснодар
Футбол. Еврокубки
23:00
Байер
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
23:00
ПСВ
Олимпиакос П
Хоккей. НХЛ
05:30
Сент-Луис Блюз
Лос-Анджелес Кингз
12
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш
Миннесота Уайлд
26
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс
Анахайм Дакс
Б
43
Хоккей. НХЛ
26.02
Нью-Йорк Айлендерс
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
26.02
Вашингтон Кэпиталз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
26.02
Коламбус Блю Джэкетс
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
26.02
Оттава Сенаторз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
26.02
Тампа-Бэй Лайтнинг
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
26.02
Флорида Пантерз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
26.02
Баффало Сэйбрз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
26.02
Детройт Ред Уингз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз
Калгари Флэймз
ОТ
21
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз
Нью-Йорк Рейнджерс
43
Все события
Фоторепортажи
10«Реал» вырвал победу в игре с «Аталантой»
13«Краснодар» дома проиграл загребскому «Динамо»
13:47 (мск), источник: Lenta.Ru

Туктамышева снялась для Maxim в прозрачном нижнем белье

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева снялась для Maxim в прозрачном нижнем белье. Фото обложки доступно на сайте журнала.

Наверх
20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

«Спортсменки — нечастые гости наших обложек, тем более чемпионки мира по фигурному катанию. Такие, как Лиза Туктамышева!» — говорится в описании мартовского номера. На страницах журнала Туктамышева также появится топлес.

Во время загрузки произошла ошибка.

15 февраля заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин назвал свою подопечную Туктамышеву путеводной звездой для фигуристок. По мнению специалиста, на спортсменку ориентируются многие девушки, которые оставили позади детство и, несмотря на возраст, хотят продолжать выступать на профессиональном уровне.

На проходившем в декабре чемпионате России по фигурному катанию 24-летняя Туктамышева стала седьмой. Места с первого по третье заняли 16-летняя Анна Щербакова, 14-летняя Камила Валиева и 16-летняя Александра Трусова.

Во время загрузки произошла ошибка.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года. В ее активе также бронза континентального первенства.

Читайте также
 Девушка-боец ММА снялась в купальнике и нарвалась на критику
История фигуристки, которая выиграла Олимпиаду, снялась для Playboy и отказала Трампу
Российский футбол возвращается
Капризов хорош. Русский новичок НХЛ отдал два шикарных паса
Промес успешно прошел медосмотр перед переходом в «Спартак»
«Испытательный срок на 5 стартов». Вяльбе о наказании Большунова
Попавшего в скандал Панарина подменили. Крайдер выдал хет-трик
Лыжникам РФ на ЧМ разрешено публиковать флаг страны в соцсетях
Шпагат Василевского помог «Тампе» добиться разгромной победы
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь