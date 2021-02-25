Коган: ISU сократил состав делегаций на ЧМ по фигурному катанию и ввел жесткие требования

«Значительно сокращены составы делегаций, сокращается количество тренеров, обслуживающего персонала. ISU выставляет крайне жесткие требования к нахождению в этом “пузыре”, что исключает возможность общения с людьми, которые не входят в “уровень один” — это спортсмены, судьи и тренеры. Все остальное общение запрещено, и если нарушение будет обнаружено, то любой человек из первого уровня будет мгновенно дисквалифицирован, ему отдадут вещи и отправят домой», — отметил Коган.