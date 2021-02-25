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22:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тутберидзе поблагодарила Тарасову за помощь на тренировке

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова посетила тренировку знаменитого наставника по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

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Источник: Спорт РИА Новости

В Instagram Тутберидзе поблагодарила коллегу за «неоценимую помощь в подготовке, за драгоценные и авторитетные советы».

В свою очередь Тарасова отметила, что была очень рада побывать на тренировке Тутберидзе.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Очень рада, Этери, быть у тебя на тренировке. Хорошо, что Игорь Шпильбанд приехал с детьми, с Дианой (Дэвис) и Глебом (Смолкиным). Прекрасно катаются, интересные программы. С удовольствием повидала твоих замечательных девочек. Рада, что у всех есть новые элементы. Хорошо у вас!» — подписала публикацию в Instagram-аккаунте Тарасова.

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