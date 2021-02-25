Тутберидзе поблагодарила Тарасову за помощь на тренировке

В свою очередь Тарасова отметила, что была очень рада побывать на тренировке Тутберидзе.

«Очень рада, Этери, быть у тебя на тренировке. Хорошо, что Игорь Шпильбанд приехал с детьми, с Дианой (Дэвис) и Глебом (Смолкиным). Прекрасно катаются, интересные программы. С удовольствием повидала твоих замечательных девочек. Рада, что у всех есть новые элементы. Хорошо у вас!» — подписала публикацию в Instagram-аккаунте Тарасова.