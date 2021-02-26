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15:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ФФКР отказалась принимать заявку фигуристки Синицыной на финал Кубка России

Как стало известно «СЭ», российская фигуристка Ксения Синицына пыталась подать заявку на участие в финале Кубка России.

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Источник: Спорт-Экспресс

Соревнования во взрослом разряде пройдут 27 — 28 февраля в «Мегаспорте».

— Синицына предприняла попытку подать заявку и была готова выступать, но в федерации ей ответили, что она не имеет права участвовать в финале, — рассказал источник, знакомый с ситуацией. 16-летняя подопечная Светланы Пановой из «Снежных барсов» пропустила первую часть сезона и вернулась лишь в феврале. На соревнованиях на призы Чайковской она выиграла с результатом 202,16 балла — заметно выше, чем у многих участников финала Кубка.

Сама Синицына отказалась комментировать ситуацию корреспонденту «СЭ».

В то же время генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции перед турниром, объяснил отсутствие Синицыной тем, что «технически никакого права на участие она не имеет», но при этом добавил:

— Кроме того, тренерский совет рассматривает актуальные списки участников, и Ксения даже не заявлялась на этот старт, чтобы попытаться здесь поучаствовать, — заявил руководитель.

Отметим, что в списке участников есть танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов, которые не завершили ни одного этапа Кубка России из-за травм, а в юниорском разряде выступает дуэт Диана Дэвис — Глеб Смолкин, который пропустил все соревнования сезона.

Два года назад на финал Кубка России допустили Елизавету Туктамышеву и Евгению Медведеву, которые также не проходили отбор.

(Дмитрий Кузнецов).

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