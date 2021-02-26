Мишин отреагировал на откровенную фотосессию Туктамышевой

«Женское тело Туктамышевой привлекало бы внимание мужчин, наверное, и первобытных. Несомненно в античных временах породило бы массу творений в живописи, которыми мы наслаждались бы до сегодняшнего дня. Думаю, что фотоссесию Лизы можно отнести в этот же ряд», — цитирует Мишина Sport24.