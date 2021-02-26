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19:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Мишин отреагировал на откровенную фотосессию Туктамышевой

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин высказал мнение об откровенной фотосессии своей ученицы Елизаветы Туктамышевой.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Женское тело Туктамышевой привлекало бы внимание мужчин, наверное, и первобытных. Несомненно в античных временах породило бы массу творений в живописи, которыми мы наслаждались бы до сегодняшнего дня. Думаю, что фотоссесию Лизы можно отнести в этот же ряд», — цитирует Мишина Sport24.

Новый номер журнала Maxim с фигуристкой на обложке появился на прилавках 26 февраля с заголовком: «Лиза Туктамышева: лучшая фигура фигурного катания».

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