Мишин отреагировал на откровенную фотосессию Туктамышевой
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин высказал мнение об откровенной фотосессии своей ученицы Елизаветы Туктамышевой.
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин высказал мнение об откровенной фотосессии своей ученицы Елизаветы Туктамышевой.
«Женское тело Туктамышевой привлекало бы внимание мужчин, наверное, и первобытных. Несомненно в античных временах породило бы массу творений в живописи, которыми мы наслаждались бы до сегодняшнего дня. Думаю, что фотоссесию Лизы можно отнести в этот же ряд», — цитирует Мишина Sport24.
Новый номер журнала Maxim с фигуристкой на обложке появился на прилавках 26 февраля с заголовком: «Лиза Туктамышева: лучшая фигура фигурного катания».