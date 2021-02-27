Фигурист Семененко лидирует после короткой программы в финале Кубка России
МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Евгений Семененко выиграл короткую программу в финале Кубка России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Москве.
МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Евгений Семененко выиграл короткую программу в финале Кубка России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Москве.
За прокат программы Семененко получил 94,95 балла. Второе место занимает Андрей Мозалев (93,83), третье — Петр Гуменник (88,09).
На прошедшем взрослом чемпионате России Семененко занял 11-е место. В нынешнем сезоне он выиграл четвертый этап Кубка России, занял шестое место на этапе серии
Произвольную программу мужчины представят в воскресенье.