Фигурист Коляда лидирует после короткой программы на турнире в Гааге
ТАСС, 27 февраля. Российский фигурист Михаил Коляда занимает первое место после короткой программы на турнире в нидерландской Гааге.
ТАСС, 27 февраля. Российский фигурист Михаил Коляда занимает первое место после короткой программы на турнире в нидерландской Гааге.
26-летний россиянин получил за свой прокат 84,99 балла, второе место занимает итальянец Габриэле Франджипани (81,04), третьим идет француз Ромен Понсар (81,03).
Коляда является серебряным призером Олимпийских игр 2018 года в командном турнире, также в его активе бронзовая награда чемпионата мира и две — чемпионатов Европы.
Произвольную программу мужчины представят в воскресенье.