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19:12 (мск), источник: ТАСС

Фигурист Коляда лидирует после короткой программы на турнире в Гааге

ТАСС, 27 февраля. Российский фигурист Михаил Коляда занимает первое место после короткой программы на турнире в нидерландской Гааге.

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Источник: РИА "Новости"

26-летний россиянин получил за свой прокат 84,99 балла, второе место занимает итальянец Габриэле Франджипани (81,04), третьим идет француз Ромен Понсар (81,03).

Коляда является серебряным призером Олимпийских игр 2018 года в командном турнире, также в его активе бронзовая награда чемпионата мира и две — чемпионатов Европы.

Произвольную программу мужчины представят в воскресенье.

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