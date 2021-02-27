Фигуристы Панфилова и Рылов снялись с финала Кубка России из-за травмы партнера
ТАСС, 27 февраля. Спортивная пара Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов снялись с финала Кубка России по фигурному катанию
ТАСС, 27 февраля. Спортивная пара Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов снялись с финала Кубка России по фигурному катанию
«Хочу разъяснить ситуацию о нашем снятии с финала Кубка России, так как не было никакой информации, — написала Панфилова. — К сожалению, мы не выступим
Панфиловой 18 лет, Рылову — 19. Они катаются в паре с 2016 года. Они являются чемпионами юношеских Олимпийских игр, юниорского чемпионата мира, а также трех этапов юниорского
Финал Кубка России проходит в Москве с 27 февраля по 2 марта. Турнир является этапом отбора в сборную России на чемпионат мира в Стокгольме (