Фигуристы Панфилова и Рылов снялись с финала Кубка России из-за травмы партнера

«Хочу разъяснить ситуацию о нашем снятии с финала Кубка России, так как не было никакой информации, — написала Панфилова. — К сожалению, мы не выступим из-за проблем со спиной у Дмитрия. Как бы нам не хотелось выступать в этом непростом для всех сезоне, обстоятельства не дают нам этого сделать. Все, что ни делается, все к лучшему».