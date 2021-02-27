Фигуристка Валиева лидирует после короткой программы в финале Кубка России
МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Камила Валиева занимает первое место после короткой программы в финале Кубка России по фигурному катанию. Турнир проходит в Москве.
МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Камила Валиева занимает первое место после короткой программы в финале Кубка России по фигурному катанию. Турнир проходит в Москве.
За свой прокат Валиева получила 88,71 балла, второй стала Дарья Усачева (79,12), третьей — Елизавета Туктамышева (77,74).
Произвольную программу девушки представят в воскресенье.