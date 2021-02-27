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21:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Фигуристка Косторная разрыдалась после провала. Поняла, что зря перешла к Плющенко?

Алёна сильно отстаёт от Туктамышевой в финале Кубка России. Да и нужно ли её отправлять на чемпионат мира в таком состоянии?

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Источник: РИА "Новости"

Перед финалом Кубка России по фигурному катанию в Москве всё внимание было приковано к Елизавете Туктамышевой и Алёне Косторной, ведущим борьбу за последнюю путёвку от России на чемпионат мира. И обе девушки смогли удивить ещё до выхода на лёд: Лиза откровенной фотосессией, а Алёна — очередной сменой программы.

Но, как показал прокат ученицы Плющенко, дело вовсе не в программе. Алёна показала худший прокат во взрослой карьере и после выхода со льда принялась рыдать. Возможно, от обиды на себя саму.

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Или стала понимать, что совершила фатальную ошибку и зря перешла к Плющенко?

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Императорский прокат

Первой среди претенденток на высокие места выступала Туктамышева. Премьера новой короткой программы под Билли Айлиш на Кубке Первого канала Лизе не удалась. Но на этот раз выступление чемпионки мира-2015 заиграло новыми красками. Страстное и в то же время нежное катание фигуристки пришлось по душе даже тем, кто болеет за других спортсменок.

Лиза уверенно зашла на тройной аксель, но допустила небольшую помарку на приземлении. Далее ученица Мишина прыгнула каскад из тройных лутца и тулупа и сольный тройной флип. На лутце судьи усмотрели небольшой недокрут, но это несильно повлияло на итоговый результат. Туктамышева получила свою лучшую оценку в сезоне — 77,74 балла. Зрители отреагировали на классный прокат овациями и выкриками «Императрица».

Вот это заявка на участие в чемпионате мира от Лизы!

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Валиева с другой планеты

Впрочем, лидировала Туктамышева совсем недолго. Следом за ней ещё один великолепный прокат исполнила Камила Валиева. Юная фигуристка выходила на лёд без тени сомнения на лице и хладнокровно впечатывала в лёд прыжок за прыжком. Впервые на официальном турнире Камила без помарок сделала тройной аксель.

Тутберидзе радостно встретила свою ученицу после проката, но сразу же начала обсуждать с ней нюансы выступления. А комментаторы продолжали восхищаться Камилой. «Эта спортсменка может своим катанием заставить плакать», — говорил Алексей Ягудин в эфире Первого канала.

За свой прокат Валиева получила 88,71 балла и в который раз превысила мировой рекорд Косторной. Взять космические 90 баллов помешала едва уловимая помарка на каскаде.

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Права на видео принадлежат Первому каналу.

Две другие юниорки Тутберидзе соперничать с Валиевой пока не могут (а кто вообще может?), но свои задачи выполнили почти безупречно. Майя Хромых совершила обидную ошибку на двойном акселе, но оставшуюся программу откатала чисто, что позволило ей занять четвёртое место. Дарья Усачёва подтвердила звание одной из самых стабильных фигуристок сезона и даже опередила Туктамышеву.

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Косторная грубо ошиблась и зарыдала

Хоть и с натяжкой, но Елизавету Нугуманову тоже можно назвать претенденткой на чемпионат мира. Фигуристка стала третьей среди взрослых на турнире в Челябинске и могла бы поехать на чемпионат

Европы, если бы его не отменили. Короткую программу Лиза откатала с чувственностью и запалом, но недокруты на двух прыжках выбили её из борьбы за серьёзные позиции. К тому же, не всем были понятны низкие оценки Елизаветы.

Закрывала первый день соревнований Алёна Косторная, для которой это первый турнир с ноября. Фигуристка долгое время восстанавливалась от коронавируса, зато вернулась в красивом сияющем платье и с новыми программами. Короткую под Билли Айлиш Алёна заменила на классические «Времена года» Вивальди.

И поначалу ничто не предвещало беды. Фигуристка скользила на высокой скорости, исполнила роскошный двойной аксель и тройной лутц. Казалось, что Алёна всё-таки успела прийти в форму, но затем последовали обидные ошибки. Фигуристка грубо ошиблась на выезде с тройного флипа и смогла прицепить к нему только двойной тулуп, который тоже вышел с помаркой. Расстроившись, Алёна завалила и дорожку шагов, заработав за неё только второй уровень. После проката Косторная не смогла сдержать слёз.

Алёна рыдала и даже не пыталась сдержать эмоций. Сергей Розанов старался утешить подопечную, а Евгений Плющенко задумчиво сидел в «кисс-энд-край». Косторная получила всего лишь 70,14 балла и заняла шестое место, уступив не только Туктамышевой и ученицам Тутберидзе, но и Анне Фроловой. В подтрибунном помещении Алёна не переставала плакать, отказавшись от общения с журналистами. Розанов приобнимал фигуристку за плечи, а Плющенко шёл немного позади.

Очевидно, что чехарда с программами не пошла Косторной на пользу. Теперь она может обойти Туктамышеву только в случае грубых ошибок со стороны Лизы. Но даже в таком случае федерации нужно подумать, стоит ли отправлять на чемпионат мира фигуристку в таком психологическом состоянии.

Яна Левхина

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