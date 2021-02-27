Плющенко: Косторная после ковида переболела ангиной, но намерена биться за путевку на ЧМ

Короткая программа спортсменке, которая претендует на попадание в состав сборной России на чемпионат мира, не удалась, она занимает шестое место. В начале сезона Косторная перенесла коронавирус.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><style type="text/css"> @media (orientation: landscape) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--4277155f1abeb2a0d7e3 { padding-bottom: 75%; } } @media (orientation: portrait) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--4277155f1abeb2a0d7e3 { padding-bottom: 100%; } } </style> <div style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 100%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-vertical viqeo-embed--4277155f1abeb2a0d7e3" data-vnd="4277155f1abeb2a0d7e3" data-profile="409" data-aspectRatio="1" > <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed?vid=4277155f1abeb2a0d7e3" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </div> Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы хотели снять ее со старта из-за последствий коронавируса, — сообщил Плющенко. — Есть последствия, после ковида она еще две недели лежала из-за ангины и катается всего месяц. Но это отбор на чемпионат мира, и мы, выслушав мнение спортсмена, приняли решение все-таки выступать».

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«Предполагал, что она может и не докатать короткую программу — слишком тяжело ей было по дыханию, все-таки тренировка — это одно, старт — совсем другое, это адреналин, ответственность. Так что для меня сегодня сюрпризов не было. Да, к сожалению, есть сегодня такая трудность, но мы вместе, мы со своим спортсменом, и в горести, и в радости. Я сам спортсмен, поэтому знаю, что такое взлеты и падения, посмотрим, как она будет чувствовать себя завтра, но она готова кататься, она хочет бороться».

Плющенко рассказал, что уже видел ряд негативных комментариев в адрес спортсменки: «Я читаю комментарии, все вижу и понимаю, но я хочу сказать — не надо заранее никого хоронить, и, если она сильный спортсмен, у нее все еще получится. Сейчас мы имеем то, что имеем, но она настроена на борьбу, и честь ей и хвала за это».