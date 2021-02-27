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21:57 (мск), источник: ТАСС

Плющенко: Косторная после ковида переболела ангиной, но намерена биться за путевку на ЧМ

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная, несмотря на неудачу в короткой программе финала Кубка России, настроена на дальнейшую борьбу. Об этом ТАСС рассказал тренер спортсменки двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

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Источник: AP 2020

Короткая программа спортсменке, которая претендует на попадание в состав сборной России на чемпионат мира, не удалась, она занимает шестое место. В начале сезона Косторная перенесла коронавирус.

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«Мы хотели снять ее со старта из-за последствий коронавируса, — сообщил Плющенко. — Есть последствия, после ковида она еще две недели лежала из-за ангины и катается всего месяц. Но это отбор на чемпионат мира, и мы, выслушав мнение спортсмена, приняли решение все-таки выступать».

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«Предполагал, что она может и не докатать короткую программу — слишком тяжело ей было по дыханию, все-таки тренировка — это одно, старт — совсем другое, это адреналин, ответственность. Так что для меня сегодня сюрпризов не было. Да, к сожалению, есть сегодня такая трудность, но мы вместе, мы со своим спортсменом, и в горести, и в радости. Я сам спортсмен, поэтому знаю, что такое взлеты и падения, посмотрим, как она будет чувствовать себя завтра, но она готова кататься, она хочет бороться».

Плющенко рассказал, что уже видел ряд негативных комментариев в адрес спортсменки: «Я читаю комментарии, все вижу и понимаю, но я хочу сказать — не надо заранее никого хоронить, и, если она сильный спортсмен, у нее все еще получится. Сейчас мы имеем то, что имеем, но она настроена на борьбу, и честь ей и хвала за это».

После короткой программы в финале Кубка России в женском одиночном катании лидирует Камила Валиева, которая набрала 88,71 балла. Второе место занимает Дарья Усачева (79,12 балла), третья — Елизавета Туктамышева (77,74). Косторная набрала 70,14 балла. Финал Кубка России является заключительным этапом отбора на чемпионат мира, состав сборной России будет объявлен 1 марта.

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