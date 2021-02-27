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22:07 (мск), источник: ТАСС

Плющенко считает тренерское противостояние с Мишиным движением вперед

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко считает его нынешнее тренерское противостояние со своим учителем, прославленным российским тренером Алексеем Мишиным, движением вперед и новой страницей своей жизни. Таким мнением Плющенко поделился с ТАСС.

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В финале Кубка России основными соискательницами на одну оставшуюся путевку на чемпионат мира стали ученица Плющенко Алена Косторная и воспитанница Мишина Елизавета Туктамышева. После короткой программы Туктамышева идет на третьем месте и первой из фигуристок, которые по возрастным критериям могут участвовать в чемпионате мира, Косторная уступает Туктамышевой семь баллов, заняв шестое место.

«Для меня сложившаяся ситуация как новая страница — у меня есть спортсмены, с которыми мы должны двигаться вперед. А спорт — забег на длинную дистанцию, где побеждает только сильный. Я желаю Алексею Николаевичу, который совсем скоро отметит свой юбилей, всего самого наилучшего — я равняюсь на него и учусь у великого мастера», — сказал Плющенко.

«Я рад сегодня за Лизу (Туктамышеву), которая прекрасно откаталась, она молодец — болела, но восстановилась и продолжает борьбу», — подчеркнул Плющенко.

«Мы все сейчас переживаем непростое время, совсем недавно ушел из жизни наш Сан Саныч (известный российский хореограф Александр Степин умер 11 февраля) — такая утрата для всех нас, мы много работали вместе, он помогал мне лично. Нужно восстанавливаться, нужно трудиться, не опуская руки», — сказал Плющенко.

Комментируя результат Алены Косторной, Плющенко отметил: «Чтобы подняться выше, иногда приходится сделать шаг назад — так мне мама всегда говорила. Следующий (олимпийский) сезон будет очень важным, туда нужно смотреть. Поэтому надо доказывать и бороться, делать свою работу».

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