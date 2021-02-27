Плющенко сообщил, что побеждает Трусову в забегах на скорость
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Тренер Евгений Плющенко рассказал, что фигуристка Александра Трусова, работающая в его группе, проигрывает ему в забегах на скорость.
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Тренер Евгений Плющенко рассказал, что фигуристка Александра Трусова, работающая в его группе, проигрывает ему в забегах на скорость.
Бронзовый призер чемпионата Европы-2020 Трусова в мае прошлого года перешла в академию Плющенко от тренера Этери Тутберидзе.
«Иногда мы бегаем, чтобы узнать, кто быстрее, — сказал Плющенко в интервью olympicchannel.com. — Но она приходит второй, а я, конечно, первым. Поэтому ей надо поработать над этим компонентом».
«Мы играем в хоккей, футбол, в настольный теннис. Когда мы проводили летний лагерь в России, мы вместе бегали, танцевали. Я стараюсь все время находиться вместе со спортсменами. Если я чувствую себя хорошо, конечно», — добавил он.