Плющенко сообщил, что побеждает Трусову в забегах на скорость

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Бронзовый призер чемпионата Европы-2020 Трусова в мае прошлого года перешла в академию Плющенко от тренера Этери Тутберидзе.

«Иногда мы бегаем, чтобы узнать, кто быстрее, — сказал Плющенко в интервью olympicchannel.com. — Но она приходит второй, а я, конечно, первым. Поэтому ей надо поработать над этим компонентом».

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