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23:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Плющенко сообщил, что побеждает Трусову в забегах на скорость

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Тренер Евгений Плющенко рассказал, что фигуристка Александра Трусова, работающая в его группе, проигрывает ему в забегах на скорость.

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Бронзовый призер чемпионата Европы-2020 Трусова в мае прошлого года перешла в академию Плющенко от тренера Этери Тутберидзе.

«Иногда мы бегаем, чтобы узнать, кто быстрее, — сказал Плющенко в интервью olympicchannel.com. — Но она приходит второй, а я, конечно, первым. Поэтому ей надо поработать над этим компонентом».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы играем в хоккей, футбол, в настольный теннис. Когда мы проводили летний лагерь в России, мы вместе бегали, танцевали. Я стараюсь все время находиться вместе со спортсменами. Если я чувствую себя хорошо, конечно», — добавил он.

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