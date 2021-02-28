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11:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сын Плющенко: Меня вдохновляют отец и Трусова, а Косторная пока не очень

Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко рассказал, какие спортсмены его вдохновляют.

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Источник: Спорт-Экспресс

«Кто из спортсменов меня вдохновляет больше всех? Папа. Кто еще? Саша Трусова. Алена Косторная еще не очень, но она тоже классная фигуристка», — сказал Плющенко-младший в интервью Olympic Channel.

12 февраля Александр Плющенко одержал победу на юношеском турнире «Февральские узоры».

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