Косторная продолжит борьбу в финале Кубка России по фигурному катанию

В субботу Косторная неудачно выступила с новой короткой программой на музыку Вивальди «Времена года», заняв шестое место. После проката тренер спортсменки Евгений Плющенко рассказал, что Косторная могла сняться с соревнований из-за последствий перенесенного коронавируса.

«Косторная готовится к выступлению в произвольной программе», — сообщили в оргкомитете.

Позднее эту информацию подтвердил ТАСС тренер спортсменки Евгений Плющенко. «Да, Алена будет выступать в произвольной программе», — сказал Плющенко.