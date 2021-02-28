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16:49 (мск), источник: ТАСС

Фигурист Семененко стал победителем финала Кубка России

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Евгений Семененко одержал победу в финале Кубка России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Москве.

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Источник: РИА "Новости"

Результат фигуриста составил 265,13 балла (94,95 балла за короткую программу и 170,18 балла за произвольную). Второе место занял Петр Гуменник (256,06; 88,09 + 167,97), третье — Дмитрий Алиев (254,79; 82,79 + 172,00).

Финал Кубка России является последним отборочным стартом на чемпионат мира, который пройдет в Стокгольме с 22 по 28 марта. В мужском одиночном катании выступят два российских фигуриста, одно из мест себе гарантировал Михаил Коляда, выигравший чемпионат России.

Состав сборной России на чемпионат мира будет объявлен 1 марта.

Семененко 17 лет. На прошедшем взрослом чемпионате России он занял 11-е место. В нынешнем сезоне фигурист выиграл четвертый этап Кубка России, занял шестое место на этапе серии Гран-при в Москве и стал победителем юниорского первенства России.

Позднее в воскресенье произвольную программу представят спортивные пары.

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