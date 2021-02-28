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19:46 (мск), источник: ТАСС

Фигуристка Валиева стала победительницей финала Кубка России

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Камила Валиева одержала победу в финале Кубка России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Москве.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Результат 14-летней фигуристки по сумме двух программ составил 238,00 (88,71 балла за короткую программу и 149,29 балла за произвольную) балла. Второе место заняла 14-летняя Майя Хромых (235,96; 73,77 + 162,19). Третьей стала 14-летняя Дарья Усачева (229,71; 79,12 + 150.59).

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева заняла четвертое место (226,01 балла), чемпионка Европы — 2020 Алена Косторная стала шестой (210,20).

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Валиева является чемпионкой мира среди юниоров 2020 года, победительницей финала серии Гран-при среди юниоров сезона-2019/20, первенства России 2020 года, серебряным призером взрослого чемпионата России, который прошел в декабре прошлого года.

Кубок России является заключительным этапом отбора в российскую команду на чемпионат мира. Валиева, Хромых и Усачева из-за возраста не претендуют на участие в мировом первенстве среди взрослых.

В женском одиночном катании на чемпионате мира выступят три российских фигуристки, одно из мест себе гарантировала Анна Щербакова, выигравшая чемпионат России. Бронзовый призер чемпионата России Александра Трусова пропустила финал Кубка России по состоянию здоровья. Состав сборной на чемпионат мира станет известен 1 марта, мировое первенство пройдет в Стокгольме с 22 по 28 марта.

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