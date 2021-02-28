Фигуристка Валиева стала победительницей финала Кубка России

Результат 14-летней фигуристки по сумме двух программ составил 238,00 (88,71 балла за короткую программу и 149,29 балла за произвольную) балла. Второе место заняла 14-летняя Майя Хромых (235,96; 73,77 + 162,19). Третьей стала 14-летняя Дарья Усачева (229,71; 79,12 + 150.59).

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева заняла четвертое место (226,01 балла), чемпионка Европы — 2020 Алена Косторная стала шестой (210,20).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/wpcnvQwhQf8" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Валиева является чемпионкой мира среди юниоров 2020 года, победительницей финала серии Гран-при среди юниоров сезона-2019/20, первенства России 2020 года, серебряным призером взрослого чемпионата России, который прошел в декабре прошлого года.

Кубок России является заключительным этапом отбора в российскую команду на чемпионат мира. Валиева, Хромых и Усачева из-за возраста не претендуют на участие в мировом первенстве среди взрослых.